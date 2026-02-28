Iran sotto attacco, scuola nel Sud rasa al suolo: 40 morti e 48 feriti per raid di Usa e Israele





Un grave attacco aereo ha avuto luogo nel sud dell’Iran, colpendo una scuola femminile a Minab. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Fars, l’incidente ha causato la morte di almeno 51 persone, mentre altre 48 sono rimaste ferite. Questo attacco rappresenta un’escalation significativa delle tensioni nella regione e ha sollevato forti preoccupazioni a livello internazionale.





L’attacco è stato rivendicato dalle forze armate israeliane, le quali hanno comunicato attraverso un post su X di aver colpito centinaia di obiettivi nell’ovest dell’Iran. L’ufficio stampa dell’esercito ha anche pubblicato immagini dei raid aerei, evidenziando l’intensificazione delle operazioni militari in corso. Questa azione ha suscitato una serie di reazioni a livello globale, con particolare attenzione alle implicazioni umanitarie e politiche di tali operazioni.

La risposta della comunità internazionale non si è fatta attendere. La Russia ha condannato fermamente gli attacchi condotti dagli Stati Uniti e da Israele, definendoli un’«avventura pericolosa» che minaccia la stabilità della regione. In una nota ufficiale, il ministero degli Esteri russo ha avvertito che tali azioni potrebbero portare a una catastrofe umanitaria, economica e, potenzialmente, radiologica. La nota prosegue affermando: “Washington e Tel Aviv hanno nuovamente intrapreso un’avventura pericolosa che sta rapidamente avvicinando la regione a una catastrofe umanitaria, economica e, non da escludere, radiologica”.

Il ministero degli Esteri russo ha ulteriormente accusato gli aggressori, affermando che “le intenzioni degli aggressori sono chiare e dichiarate apertamente: distruggere l’ordine costituzionale e il governo di uno Stato che non gradiscono e che ha rifiutato di sottomettersi al diktat della forza e all’egemonismo”. Questa posizione riflette le preoccupazioni di Mosca riguardo all’instabilità nella regione e all’impatto che le azioni militari possono avere sui civili.

L’attacco a Minab si inserisce in un contesto di crescente tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele. Negli ultimi anni, le relazioni tra queste nazioni si sono deteriorate, soprattutto dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo nucleare del 2015 e l’intensificazione delle sanzioni contro l’Iran. Le operazioni militari recenti da parte di Israele sono state giustificate come misure preventive contro le minacce percepite dall’Iran, ma hanno anche sollevato interrogativi sulla legalità e sull’etica di tali attacchi, specialmente quando colpiscono obiettivi civili.

Le conseguenze di questo attacco potrebbero essere devastanti non solo per le vittime immediate, ma anche per la stabilità dell’intera regione. Le organizzazioni umanitarie hanno già espresso preoccupazione per la situazione, sottolineando che la violenza e le operazioni militari rischiano di aggravare ulteriormente le condizioni di vita dei civili. In un contesto già segnato da conflitti e crisi, il bombardamento di una scuola femminile rappresenta una violazione particolarmente grave dei diritti umani.



