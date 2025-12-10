Landini critica Jannik Sinner sul fisco, ma dalla CGIL siciliana pende una maxi-sanzione da 3 milioni





L’attuale situazione in Italia è caratterizzata da una serie di scioperi, tra cui quello previsto per venerdì, che sta causando notevoli disagi. Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, è al centro dell’attenzione mediatica, criticando il governo Meloni per la gestione degli scioperi e per la mancanza di dialogo con le organizzazioni sindacali.





Landini sottolinea le conseguenze economiche degli scioperi, in particolare per i lavoratori che non possono permettersi di perdere una giornata di stipendio. In un’intervista a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, Landini ha ironizzato sulla proposta di un ponte lungo, ricordando che molti lavoratori sono impegnati anche il sabato e utilizzano le ferie per periodi di riposo prolungati. Egli ritiene che il Presidente del Consiglio dovrebbe rispettare i cittadini che pagano le tasse e partecipano agli scioperi, e che dovrebbe impegnarsi in un confronto costruttivo con le organizzazioni sindacali. Landini accusa la Presidente del Consiglio di evitare il dialogo e di denigrare le rivendicazioni dei lavoratori, non solo le sue personali.

Landini ha inoltre espresso il suo disappunto per non essere stato invitato ad Atreju, evento al quale aveva partecipato in passato. Pur riconoscendo che si tratta di una festa, Landini critica l’invito, ritenendolo inappropriato in un momento in cui il Paese affronta gravi problemi. Egli sottolinea la mancanza di un confronto diretto con il governo a Palazzo Chigi sui temi cruciali per i lavoratori.

Infine, Landini ha espresso la sua ammirazione per il tennista Jannik Sinner, riconoscendone le doti tecniche e fisiche. Tuttavia, Landini ha dichiarato di preferire tecnicamente altri giocatori, come Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, per il loro stile di gioco. Nonostante ciò, Landini riconosce l’unicità di Sinner in termini di velocità, concentrazione e forza.

Successivamente, si concentra sul suo argomento prediletto, l’imposta patrimoniale all’1,3%. “Ritengo che Sinner risieda a Montecarlo, ma certamente tassazione i suoi guadagni percepiti in Italia. In ogni caso, se possiedo dieci milioni di euro e ne corrispondo sessantamila di imposte, rimango comunque benestante.

Chi dispone di tali risorse economiche mantiene il proprio status di ricchezza, contribuendo al contempo al funzionamento del Paese e al suo miglioramento, il che potrebbe rappresentare anche un criterio per l’acquisizione della cittadinanza.” Non è chiaro se il tennista altoatesino condivida questa opinione. “Gli basterebbe vincere qualche torneo per recuperare l’investimento con gli interessi”, ha replicato Landini con una battuta. Tuttavia, la situazione è tutt’altro che comica, e non solo per Sinner.



