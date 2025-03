Larissa Iapichino dedica l’oro indoor nel lungo a mamma Fiona: “Sono andata oltre di te”

La giovane atleta Larissa Iapichino ha raggiunto un traguardo straordinario, conquistando la medaglia d’oro nel salto in lungo agli Europei Indoor di atletica leggera. Con un salto di 6,94 metri, Iapichino è salita sul podio più alto, ripetendo un successo che mancava da ventisette anni, quando sua madre, Fiona May, vinse con una misura di 6,91 metri nel 1998. Questo risultato non solo segna un’importante vittoria personale, ma rappresenta anche un momento di orgoglio per la famiglia.





Dopo la gara, Larissa ha condiviso le sue emozioni con i giornalisti, affermando: “Sono quasi morta, sto per svenire… Volevo andare lì e spaccare tutto. Sono fiera di me stessa. C’era prendere la medaglia, ci ho creduto fino in fondo in quella più bella e ci sono riuscita”. La sua prestazione è stata particolarmente intensa, culminando nel terzo tentativo, quando ha festeggiato allargando le braccia in segno di vittoria, come se stesse volando.

Riflettendo sulla competizione, Iapichino ha descritto la gara come “difficile, veloce, con ritmi serrati e tosta per tutte”. Ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione e di non lasciarsi sopraffare dai pensieri negativi, affermando: “Ci ho creduto fino in fondo, non ho lasciato spazio al mio auto-sabotaggio e sono fiera di me stessa. È il mio primo titolo senior, un punto di partenza e adesso voglio solo divertirmi con questa mentalità”.

Il legame con sua madre è stato un tema ricorrente durante le interviste. Larissa ha scherzato, dicendo: “Ho anche battuto mia mamma di 3 cm… Lei vinse con 6.91 nel ’98. Si può dire che sono cresciuta e credo che lo step tanto atteso l’ho fatto qui”. Questo riferimento alla madre, che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera, ha reso la vittoria ancora più significativa.

La gioia dei genitori di Larissa, Gianni e Fiona, è stata palpabile. Mentre il padre esprimeva la sua contentezza, Fiona non è riuscita a trattenere le lacrime, visibilmente commossa dal successo della figlia. La vittoria di Iapichino non è solo il risultato di un talento naturale, ma anche di anni di dedizione e supporto familiare.

Con questa medaglia d’oro, Larissa Iapichino ha portato a cinque il numero totale di medaglie conquistate dall’Italia in questa competizione. Oltre al suo oro, è arrivato anche l’argento di Mattia Furlani nel salto in lungo e l’oro di Andy Diaz Hernandez nel salto triplo, con una prestazione di 17,71 metri, che rappresenta la migliore misura mondiale stagionale. Inoltre, Andrea Dallavalle ha conquistato il bronzo nel triplo, mentre Matteo Sioli ha ottenuto un’altra medaglia di bronzo nel salto in alto.

Questi risultati evidenziano la forza e la competitività dell’atletica leggera italiana, che continua a brillare in ambito europeo. La performance di Larissa non solo la consacra come una delle migliori atlete del continente, ma la posiziona anche come un simbolo di resilienza e determinazione per le nuove generazioni di sportivi.