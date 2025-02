Lascia i bambini di 2 e 5 anni in macchina per andare a bere: madre a giudizio

Una donna di Pesaro, di 37 anni, è attualmente sotto processo per abbandono di minore, dopo che si è allontanata da una vettura parcheggiata sul lungomare per trascorrere del tempo in un bar con il compagno. I fatti contestati risalgono al 15 luglio 2023, quando i due bambini, rispettivamente di 2 e 5 anni, sono stati trovati soli nell’auto, una Fiat 600, mentre la madre si trovava a bere una birra nei pressi.





Ieri, durante l’udienza istruttoria, si sono presentati davanti al giudice due agenti della polizia municipale e il compagno della donna. I testimoni hanno confermato che intorno alle 23:40, alcuni passanti e due vigilesse in abiti civili hanno notato la situazione allarmante: la bambina più piccola piangeva mentre il fratello maggiore si era addormentato. Fortunatamente, i finestrini dell’auto erano aperti, consentendo il passaggio dell’aria e permettendo alle grida della piccola di attirare l’attenzione di chi passava.

Le riprese delle telecamere di sorveglianza, esaminate durante l’udienza, hanno rivelato che l’auto era arrivata sul lungomare circa 20 minuti prima dell’intervento della pattuglia. Questo ha sollevato interrogativi sulla durata della permanenza dei bambini da soli nell’abitacolo.

Durante il processo, è emerso che la donna aveva coperto il finestrino posteriore dell’auto con un telo. Secondo l’accusa, questo gesto sarebbe stato interpretato come un tentativo di nascondere i bambini dalla vista esterna. Tuttavia, la madre ha spiegato che il suo intento era quello di proteggere i piccoli dalla luce dei lampioni presenti lungo il lungomare. Ha anche sostenuto di non trovarsi nel bar, ma a pochi passi da lì, dove stava consumando una birra.

Il padre di uno dei bambini si è costituito parte civile nel processo, evidenziando la gravità della situazione e il potenziale rischio a cui i bambini sono stati esposti. La testimonianza del compagno della donna ha aggiunto ulteriori dettagli sull’accaduto, ma non ha fornito giustificazioni sufficienti per l’assenza della madre.

L’udienza ha messo in evidenza l’importanza della responsabilità genitoriale e la necessità di proteggere i minori da situazioni di pericolo. Le autorità competenti hanno sottolineato che lasciare dei bambini da soli in un veicolo, specialmente in orari notturni, può comportare gravi rischi per la loro sicurezza e benessere.

Il caso ha suscitato un forte interesse nell’opinione pubblica, sollevando interrogativi su come i genitori debbano gestire il tempo libero e le responsabilità familiari. La questione dell’abbandono di minore è delicata e complessa, e ogni caso deve essere trattato con la massima attenzione per garantire la protezione dei più vulnerabili.

Il giudice ha fissato una nuova udienza per proseguire l’istruttoria e ascoltare ulteriori testimonianze. La decisione finale sulla colpevolezza o innocenza della donna sarà presa dopo un’attenta valutazione di tutte le prove e le dichiarazioni presentate in aula.