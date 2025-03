“Lascia il tuo lavoro e occupati di tua madre,” dichiarò il marito. “Ti pagano due lire comunque!”

— “Stai solo seduta a casa a non fare niente, scaldando l’aria. Almeno qui farai qualcosa di utile.”





Artem guardò Alina intensamente.

— “Mia madre è la persona più importante della mia vita. Non mi fiderei mai di un’altra persona per prendermi cura di lei,” disse Artem scuotendo la testa e facendo un cenno al cameriere. — “Vorrei la mia bistecca al punto giusto, e per mia moglie — salmone con verdure.”

— “Artem… Come può essere? Prendersi cura di tua madre…” Alina passò il dito lungo il bordo del bicchiere, confusa. — “Vive fuori città. Quanto tempo mi ci vorrà per arrivarci… E il suo temperamento…”

— “Alina, questa conversazione è finita. Dopo l’incidente, mia madre avrà bisogno di assistenza continua per almeno sei mesi… Ti trasferirai da lei, e forse troverai anche un modo per andare d’accordo,” disse Artem, aggiustandosi con cura il tovagliolo sulle ginocchia e lanciando uno sguardo verso le finestre panoramiche del ristorante.

— “Vuoi davvero che viviamo separati per così tanto tempo?” chiese lei, inghiottendo nervosamente.

— “Sono sommerso dal lavoro in questo momento. Stiamo lanciando una nuova divisione. Sarò a casa solo per dormire. Mi vedrai a malapena,” rispose seccamente.

— “Almeno non starai a poltrire,” aggiunse dopo una pausa. — “Vedi, il mio successo dipende direttamente dal capitale di mia madre. Senza di lei, non vivremmo come ora. Ecco perché il tuo trasferimento è una decisione strategicamente importante.”

— “E i bambini? Come posso semplicemente lasciarli? Liza inizia la prima elementare quest’anno, e Maksim ha ancora due anni prima della scuola!”

— “La tata rimarrà con te. Un autista li porterà in città e li riporterà. La casa di mia madre è grande; ci sarà posto per tutti,” dichiarò Artem, iniziando a mangiare con evidente appetito.

— “A proposito, sono riuscito a mangiare per la prima volta oggi. Ecco quanto sono occupato,” disse, facendo un gesto con la forchetta per attirare l’attenzione del cameriere per una ricarica di vino.

— “E cosa ho fatto io per meritarmi di essere mandata a questo ‘lavoro forzato’?” Alina strinse le labbra, guardandolo con gli occhi pieni di lacrime.

— “Dio, di nuovo con questi drammi,” Artem rotolò gli occhi. — “È necessario. Vuoi un futuro migliore per i nostri figli, vero?”

— “Certo,” rispose lei sottovoce.

Il giorno dopo, Alina fece le valigie e, insieme ai bambini, si trasferì nella casa di campagna di Vera Sergeyevna. Lei, ovviamente, non proveniva da una famiglia nobile; aveva semplicemente avuto un matrimonio fortunato una volta.

Negli anni ’90, Vera lavorava come cassiera in un caffè lungo la strada, quando un giorno entrò un uomo influente. Si innamorò immediatamente di lei.

— “Sei mia. Parti con me subito. ‘No’ non è un’opzione,” dichiarò Pavel Viktorovich, che in seguito sarebbe diventato il padre di Artem.

Il matrimonio fu celebrato rapidamente e splendidamente. Negli anni 2000, Pavel legalizzò il suo business, fece di sua moglie la padrona della villa, e lui stesso visse una vita turbolenta ma breve.

Quando Artem compì vent’anni, suo padre morì improvvisamente, lasciando tutta la sua proprietà a Vera Sergeyevna. Successivamente, lei passò la gestione a suo figlio.

Ma a febbraio accadde un incidente. Un guidatore ubriaco si schiantò contro la macchina di Vera. Diverse fratture, e ora lei aveva bisogno di assistenza continua.

— “Finalmente! Dove diavolo sei stata?” mormorò la suocera quando Alina e i bambini arrivarono ai cancelli della tenuta.

— “E la nonna è felice di vederci?” chiese Liza con un sorriso.

— “Non farmi male!” avvertì severamente Vera Sergeyevna mentre i bambini si precipitavano per abbracciarla.

— “Alina, non stare lì come una statua. Vera ti spiegherà cosa ora rientra nelle tue responsabilità,” disse la suocera in tono distaccato, facendo un gesto con la mano mentre si appoggiava al bastone e si dirigeva verso la casa.

Nel frattempo, nell’appartamento di Artem a Mosca, si sentivano i tacchi alti. Una bionda alta, Anastasia, fece rotolare la sua valigia nell’ingresso con un sorriso soddisfatto.

— “Com’è comodo che tu abbia mandato tua moglie in campagna,” osservò, guardando l’uomo. — “Ma sei sicuro che non tornerà?”

— “Le ho detto che per i prossimi sei mesi sarò completamente immerso nel lavoro. Ho personalmente fatto le valigie per lei.”

La relazione di Artem con Anastasia era iniziata un anno fa. L’uomo l’aveva cercata specificamente come assistente, aspettandosi anche qualcosa in più. E non si sbagliava. Lei era sposata, ma il suo marito chiaramente non era all’altezza del suo livello di reddito.

— “Perché non ti sei ancora divorziato? Stiamo insieme da così tanto tempo…” Anastasia fece un muso lungo.

— “Cara, ti ho detto: ho dei figli, e sono piccoli.”

— “Sono pronta a fare qualsiasi cosa per te… Il divorzio è solo una questione di poche settimane,” disse facendogli l’occhiolino.

Quella sera litigarono a lungo. Anastasia si calmò solo dopo che Artem le aumentò lo stipendio come compensazione.

Nel frattempo, Alina stava imparando a destreggiarsi nella casa della suocera. Gestire il personale significava prendersi cura della madre di suo marito.

— “Perché la frittata è fredda? Perché le foglie nel giardino non sono state raccolte? Perché l’acqua nella piscina è torbida?” Ogni mattina iniziava con le critiche di Vera Sergeyevna.

Ma dietro alla sua severità c’era giustizia. Quando il telefono di Alina si ruppe, la suocera immediatamente mandò l’autista a prendere un nuovo modello all’avanguardia.

Sei mesi dopo, Artem arrivò per il weekend, aspettando il momento in cui sua madre sarebbe stata assente.

— “Stiamo per divorziare,” annunciò tranquillamente.

— “Cosa? Perché?” Alina non riusciva a credere alle sue orecchie.

— “Siamo estranei. In questi sei mesi ho capito che non c’è più amore tra di noi.”

— “E i bambini? E tua madre, che ho accudito? E io? Come vivrò?”

— “I bambini staranno con me e la tata. Tu tornerai dai tuoi genitori. Ti fornirò abbastanza supporto finanziario in modo che non dovrai preoccuparti dei soldi. Ma non fai più parte della mia vita,” la interruppe, come se ripetesse le parole di qualcun altro.

— “Se obietti, i miei avvocati garantiranno che non li vedrai mai più,” le lanciò uno sguardo gelido.

— “Fai le valigie. Entro stasera devi lasciare questa casa. Domani i bambini incontreranno la mia nuova moglie.”

Lasciando Alina sola nel vasto salone, se ne andò, e lei rimase lì stringendo il suo anello di matrimonio, che ora sembrava solo un simbolo di speranze distrutte.

Alina si accasciò sui gradini di marmo della scalinata. Un pensiero corse veloce nella sua mente: sei anni di matrimonio cancellati da poche parole fredde. Aveva considerato quella casa la sua casa, ma ora capiva che era solo un’ospite temporanea.

Le lacrime salirono, ma si costrinse a respirare profondamente. “Non puoi piangere ora,” ricordò le parole di sua madre.

Si alzò e si diresse con determinazione verso il soggiorno. Un ritratto di famiglia pendeva dalla parete — lei, Artem e i bambini, sorridenti come in una pubblicità. Lo rimosse con cura e lo girò. Sì, la loro famiglia perfetta era sempre stata solo una facciata. Artem l’aveva usata come strumento per i suoi scopi.

Così, anche lei avrebbe agito con saggezza.

Alina uscì nel giardino e chiamò il numero di Vera Sergeyevna. La suocera rispose quasi immediatamente:

— “Sì, Alina?”

— “Ho bisogno di incontrarti di persona. È importante.”

— “Tra un’ora, ti aspetto nel gazebo vicino al laghetto.”

Quando si avvicinò al gazebo, Vera Sergeyevna era già seduta lì, con una tazza di tè. Il suo sguardo era penetrante ma calmo.

— “So perché sei qui,” iniziò senza preamboli. — “Artem mi ha parlato del divorzio. Pensi che mi schiererò dalla tua parte?”

— “Non chiedo protezione,” disse Alina, stringendo i pugni. — “Voglio giustizia.”

— “E cosa consideri giustizia?” chiese Vera, socchiudendo gli occhi.

— “Per sei mesi mi sono presa cura di te, ho rinunciato alla mia carriera, mi sono dedicata ai tuoi nipoti. E ora mi sta cacciando come se non valessi nulla.”

Vera Sergeyevna si fermò e sorseggiò il tè.

— “E cosa vuoi?”

— “Sai che Artem ha avuto un’altra donna per molto tempo, vero? Anastasia, la sua assistente. Vuoi vederla come tua nuora? Come matrigna per i tuoi nipoti?”

Lo sguardo di Vera si fece pesante, un lampo di rabbia lo attraversò.

— “Dammi tempo per riflettere. Non avere fretta di fare le valigie.”

Alina annuì. Sapeva che Vera Sergeyevna non l’avrebbe abbandonata al destino.

Il giorno dopo, la suocera chiamò un avvocato. Due giorni dopo, Artem ricevette dei documenti ufficiali: una causa per la divisione dei beni e la determinazione della sistemazione dei figli.

Quando arrivò alla casa di campagna, sua madre lo stava già aspettando all’ingresso.

— “Hai commesso un grave errore, figlio mio,” dichiarò Vera tranquillamente. — “Hai cacciato la madre dei tuoi figli, dimenticando che questa casa e la compagnia appartengono ancora a me. Alina resta qui. E ora è il momento che tu te ne vada.”

Artem impallidì. Cercò di protestare, ma sua madre semplicemente si voltò, facendo capire che la conversazione era finita.

Quel giorno finì con Artem che fece le valigie e lasciò la villa. Alina rimase indietro con Liza e Maksim.

Vera Sergeyevna la guardò attentamente e sorrise per la prima volta dopo molto tempo.

— “Sembra che tu abbia carattere, ragazza. Vediamo cosa farai dopo.”

Passò un anno. Alina trovò lavoro in un’associazione che aiutava donne in difficoltà. Lei e Vera Sergeyevna impararono a convivere sotto lo stesso tetto, trovando un terreno comune.

La suocera smise di fare critiche su dettagli minori, e Alina acquisì fiducia, imparando a comunicare con Vera come un’uguaglianza.

Per quanto riguarda Artem, la sua vita andò in modo molto diverso rispetto a ciò che aveva pianificato. Il suo matrimonio con Anastasia durò solo sei mesi. Dopo un altro divorzio, perse una parte significativa della sua fortuna e poi il controllo sull’azienda — Vera Sergeyevna riscrisse la maggior parte dei beni a suo nome.

Un giorno si presentò ai cancelli della villa.

— “Alina, mi dispiace tanto,” mormorò, abbassando gli occhi. — “Ho sbagliato.”

Lei lo guardò per un lungo momento, poi sorrise.

— “Sì, hai sbagliato,” rispose. — “Ma non importa più.”

Si voltò e rientrò con sicurezza in casa, dove i bambini e una nuova vita la attendevano.