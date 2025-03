‘Lasciami stare!’ Grande Fratello, scontro acceso tra Helena e Zeudi dopo le eliminazioni

Dopo la puntata del Grande Fratello, la tensione tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma ha raggiunto un nuovo livello. La modella brasiliana, fresca di ingresso in finale, ha cercato di avviare una conversazione con la coinquilina durante la notte, ma il tentativo si è trasformato rapidamente in un confronto acceso. Alla presenza di Chiara Cainelli, l’approccio inizialmente pacifico di Helena non ha trovato terreno fertile, portando a un dialogo che si è concluso bruscamente.





La discussione si è svolta poche ore dopo la puntata condotta da Alfonso Signorini, durante la quale Helena ha ottenuto il pass per la finale, un traguardo che Zeudi aveva già raggiunto in precedenza. La modella brasiliana ha deciso di affrontare la coinquilina, forse per chiarire alcune incomprensioni, ma l’esito è stato tutt’altro che positivo. Rivolgendosi a Zeudi, Helena ha detto: “Se vuoi ci sono, voglio fare una chiacchierata tranquilla”. Tuttavia, la risposta della Di Palma è stata immediata e categorica: “Io no”.

Nonostante il rifiuto, Helena ha insistito, chiedendo alla coinquilina se avesse timore di affrontare il confronto. Con tono ironico, Zeudi ha replicato: “Sì, ho paura”. La brasiliana ha quindi cercato di mettere fine alla tensione, aggiungendo: “Se pensi che sia costruito, ti lascio andare”. A quel punto, l’ex Miss Italia ha risposto con fermezza: “Va bene, lasciami andare. Io l’ho fatto da tempo”. Dopo questa affermazione, Helena si è alzata e ha deciso di interrompere definitivamente la conversazione, allontanandosi visibilmente infastidita.

L’episodio, ripreso dalle telecamere del reality, ha subito scatenato reazioni contrastanti sui social network. I fan del programma si sono divisi nettamente: da una parte, chi ha difeso Helena, apprezzando il suo tentativo di chiarimento; dall’altra, chi ha sostenuto Zeudi, lodando la sua fermezza nel rifiutare un confronto che riteneva inutile. Alcuni utenti hanno interpretato l’approccio di Helena come un gesto sincero, mentre altri lo hanno definito una strategia pianificata per apparire migliore agli occhi del pubblico.

Il contrasto tra le due concorrenti non è una novità per questa edizione del Grande Fratello. Le tensioni tra Helena e Zeudi si sono accumulate nel corso delle settimane, alimentate da incomprensioni e dinamiche di gioco che le hanno viste spesso su fronti opposti. L’ingresso in finale di entrambe non ha fatto altro che accentuare queste divergenze, rendendo il clima nella casa sempre più teso.

La situazione ha attirato l’attenzione anche per il coinvolgimento indiretto di Chiara Cainelli, presente durante la discussione ma rimasta in silenzio. La sua neutralità è stata notata dai fan del programma, che si sono chiesti se la coinquilina abbia volutamente evitato di prendere posizione per non alimentare ulteriori polemiche.

Intanto, il pubblico continua a commentare l’accaduto, rendendo l’episodio uno dei più discussi della settimana. Tra i messaggi condivisi sui social, si leggono opinioni contrastanti: “Helena ha fatto bene a provarci, ma Zeudi non vuole ascoltare”, e ancora: “Zeudi è stata chiara e diretta, non ha bisogno di giustificarsi”. Altri, invece, hanno sottolineato come entrambe le concorrenti abbiano dimostrato una certa rigidità, incapaci di trovare un punto di incontro.