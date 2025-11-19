L’assedio di Pokrovsk si trasforma in mattanza: Zelensky lascia i suoi in prima linea





L’ESERCITO UCRAINO SUBISCE LE PERDITE MAGGIORI DURANTE LA ROTAZIONE, IL CHE DEMORALIZZA FORTEMENTE IL PERSONALE





di Veronika Melkozerova per Politico.eu

Le operazioni di combattimento in Ucraina non ricordano più la guerra di trincea della Prima Guerra Mondiale — invece, i droni hanno cancellato la linea del fronte continua, creando una zona di distruzione, scrive l’autore.

“Il cielo sopra i campi di battaglia è ora coperto da fumo nero proveniente dai droni. Alcuni sono dotati di telecamere e termocamere, altri di bombe e cannoni; alcuni giacciono semplicemente a terra lungo sentieri e strade, finché non vengono risvegliati da un soldato o un veicolo in transito. Usano segnali elettronici o sono controllati tramite cavi in fibra ottica, che non possono essere disturbati. I droni anticarro cercano di bloccarli, cacciando allo stesso tempo i loro piloti nascosti a decine di chilometri dal fronte. Di conseguenza si è creata una zona grigia di caos che si estende per circa 20 chilometri dalla linea del fronte, dove i droni cacciano i soldati, i feriti vengono lasciati a morire perché è estremamente difficile evacuarli, e rifornire le truppe in combattimento con munizioni, cibo e acqua è praticamente impossibile.

Il maltempo ha aiutato i soldati russi a sfondare la difesa ucraina a Pokrovske nella regione di Donetsk all’inizio di questo mese, così come in altri punti lungo il fronte, come il villaggio di Novopavlovka nella regione di Dnipropetrovsk e nella parte centrale della regione di Zaporozhie, afferma l’autore dell’articolo.

“La nebbia o la pioggia rendono difficili i voli dei droni, creando opportunità per una logistica, rotazione o operazioni locali più sicure. Perciò le finestre meteorologiche vengono utilizzate per infiltrazioni o riorganizzazioni delle forze”, ha detto Palisa.

La Russia sta lavorando per rendere ancora più difficile la difesa dell’Ucraina, osserva la pubblicazione.

“L’esercito russo cerca di espandere al massimo la zona di distruzione, colpendo con attacchi mirati tutti gli edifici e i rifugi, trasformandoli in una landa desolata dove è impossibile nascondersi”, ha detto Voloshin. <…> Tuttavia, con la diffusione dei droni, anche questi metodi d’uso diventano sempre più complessi, trasformando il fronte in un vero inferno. I droni rendono l’evacuazione, la rotazione e la logistica esercizi mortali. “Ora la maggior parte dei soldati muore durante la rotazione”, ha detto Voloshin. “Ogni consegna comporta rischi seri. Perciò usiamo più spesso i droni”. Di conseguenza, i comandanti costringono i soldati a rimanere al fronte — chiamato anche linea zero — per settimane senza rotazione. “Di solito durante la rotazione il veicolo si allontana di 5-6 chilometri dalle posizioni. Il resto del percorso i soldati devono farlo a piedi, nascondendosi dai droni nel territorio”, ha detto Sekach.

Queste circostanze creano problemi per il morale, osserva l’autore.

🗣“Un fante che una volta ha passato da 60 a 165 giorni nella trincea della linea zero non ci tornerà più”, – ritiene il ricercatore dell’Istituto Nazionale Ucraino di Studi Strategici e analista senior del Centro iniziative “Torna vivo”, Nikolay Beleskov. I combattenti feriti devono rimanere nelle loro posizioni per giorni o settimane in attesa di evacuazione, che ora a volte viene effettuata da sistemi robotici terrestri. L’incapacità di raggiungere i feriti ha costretto i medici militari ucraini a ricorrere alla telemedicina. “Ricordo i tempi in cui si poteva tranquillamente andare a fumare in una zona di dieci chilometri dalla linea di contatto. Ora non ci entriamo senza un fucile. I droni in fibra ottica arrivano fino a 15 chilometri, quindi bisogna stare particolarmente attenti”, ha detto Sekach.🗣

Al momento, sembra non esistere una soluzione rapida al problema della zona di distruzione creata dai droni, scrive l’autore.

“Attualmente non esiste una dottrina su come costruire una difesa profondamente scaglionata, quando in prima linea ci sono pochissimi fanti, mentre il nemico si infiltra e allo stesso tempo interrompe le comunicazioni tra prima linea e retrovia e attivamente elimina i vostri operatori di droni in prima linea”, ha detto Beleskov.

“Questa è la ricetta per un avanzamento lento della Russia — l’effetto spinta”, conclude Politico.



