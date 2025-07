L’attore australiano Julian McMahon, noto per i suoi ruoli in Streghe e Nip/Tuck, è morto a 56 anni a Clearwater, Florida, dopo una lunga battaglia contro il cancro

Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spento Julian McMahon, celebre attore australiano che ha conquistato il pubblico con interpretazioni indimenticabili in serie televisive di grande successo. La notizia del decesso, avvenuto lo scorso 2 luglio a Clearwater, in Florida, è stata confermata dalla moglie, Kelly Paniagua, tramite una dichiarazione ufficiale rilasciata il 4 luglio. L’attore aveva 56 anni e da tempo combatteva contro il cancro.





La moglie ha voluto condividere un messaggio toccante per ricordare il marito e informare i fan della sua scomparsa. In una nota, ha scritto: “Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro”. Ha poi aggiunto: “Julian amava la vita. Amava la sua famiglia. Amava i suoi amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan. Il suo desiderio più profondo era portare gioia nella vita di quante più persone possibile”. Infine, ha richiesto rispetto e sostegno per affrontare il lutto in privato.

La carriera di Julian McMahon: dai primi passi al successo internazionale

Nato a Sydney, in Australia, nel 1968, Julian McMahon ha iniziato la sua carriera come modello. Grazie al suo fascino e alla sua presenza scenica, ha rapidamente attirato l’attenzione entrando nel mondo della recitazione alla fine degli anni Ottanta con la soap australiana “The Power, The Passion”. Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 1992 con “Wet and Wild Summer”, ma il vero successo è arrivato con il trasferimento a Hollywood.

Il ruolo che lo ha consacrato al grande pubblico è stato quello di Cole Turner, il demone innamorato nella serie televisiva “Streghe”. La sua interpretazione complessa e carismatica ha fatto di lui uno dei personaggi più amati della serie, contribuendo a consolidare la sua fama internazionale. Successivamente, nei primi anni Duemila, ha interpretato il chirurgo plastico Christian Troy nella serie “Nip/Tuck”, creata da Ryan Murphy. Questo ruolo gli ha fruttato un Golden Globe e lo ha reso uno degli attori più richiesti del panorama televisivo.

Tra i suoi lavori più noti si annoverano anche l’interpretazione del villain Victor Von Doom, alias Dottor Destino, nei film dedicati ai Fantastici Quattro dei primi anni Duemila, e quella dell’agente speciale Jess LaCroix nella serie “FBI: Most Wanted”. Questi ruoli hanno dimostrato la sua versatilità e capacità di adattarsi a personaggi molto diversi tra loro.

Un uomo amato dal pubblico e dai colleghi

Oltre alla sua carriera artistica, Julian McMahon era noto per il suo carattere affabile e per il rapporto speciale che aveva con i fan. La moglie ha sottolineato quanto fosse importante per lui portare gioia nella vita delle persone attraverso il suo lavoro. Il mondo dello spettacolo perde così non solo un talento straordinario, ma anche un uomo che ha sempre cercato di lasciare un segno positivo.

Diversi colleghi e amici hanno espresso il loro cordoglio sui social media, ricordando l’attore come una persona generosa e piena di vita. Anche i fan hanno voluto rendergli omaggio condividendo ricordi e messaggi di affetto per celebrare la sua memoria.

La lotta contro il cancro è stata lunga e difficile per Julian McMahon, ma nonostante le difficoltà, l’attore ha continuato a lavorare e a dedicarsi alla sua famiglia. La moglie Kelly Paniagua, che gli è stata accanto fino all’ultimo momento, ha descritto il percorso del marito come un esempio di forza e determinazione.

Il decesso è avvenuto nella città di Clearwater, in Florida, dove l’attore risiedeva negli ultimi anni. La famiglia ha chiesto discrezione e rispetto per poter affrontare questo momento doloroso lontano dai riflettori.

L’eredità di Julian McMahon

L’impatto di Julian McMahon nel mondo dello spettacolo rimarrà indelebile. I suoi ruoli iconici continueranno a essere ricordati dai fan e dagli appassionati di cinema e televisione. La sua capacità di interpretare personaggi complessi e affascinanti lo ha reso una figura unica nel panorama artistico internazionale.

Con la sua scomparsa, Hollywood perde un attore di grande talento che ha saputo conquistare il cuore del pubblico con dedizione e passione. L’eredità lasciata da Julian McMahon sarà certamente celebrata per anni a venire, un tributo a una carriera straordinaria e a una vita vissuta con intensità.

La famiglia ha invitato chi lo amava a ricordarlo con gioia e gratitudine per tutto ciò che ha condiviso attraverso il suo lavoro e la sua personalità.