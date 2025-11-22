​​


FacebookWhatsApp

Laura in consultorio: “Il medico, cattolico, mi ha detto che abortire era come uccidere una persona”

Emanuela B.
22/11/2025
Add comment
FacebookWhatsApp


Traduci
Calendario
Documento
Mappa mentale
Mermaid
Modulo
Tutto
Monica


FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti