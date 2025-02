L’auto si capovolge, Mattia perde la vita a 19 anni: il giovane rapper aveva appena presentato il suo nuovo brano

Un tragico incidente ha stroncato la vita di Mattia Palumbo, un ragazzo di 19 anni, noto nel panorama musicale con il nome d’arte Axon. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 23 febbraio a Ravenna, mentre il giovane percorreva via Cerba al volante della sua Fiat Panda. Secondo le prime ricostruzioni, Palumbo si trovava da solo nell’auto quando, intorno alle 18, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare.





La Fiat Panda è uscita di strada e, in seguito a una violenta carambola, si è ribaltata in un campo adiacente alla carreggiata. Purtroppo, il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e non ha avuto scampo. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi del 118, gli operatori sanitari hanno potuto solo constatare il decesso di Mattia.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità locale e i suoi cari, lasciando nel dolore i genitori, i fratelli e gli amici. Palumbo, che si era recentemente espresso sulla sua passione per la musica e sul lavoro svolto per il suo nuovo singolo, attendeva con entusiasmo il lancio della sua canzone, che avrebbe dovuto essere pubblicata nei prossimi giorni. In un post su Instagram, aveva condiviso la sua visione artistica e la determinazione che lo spingeva a perseguire i suoi sogni.

“Penso che questa canzone toccherà il cuore di chi sta vivendo o ha vissuto ciò di cui parla” aveva dichiarato Palumbo in merito al suo nuovo brano, esprimendo la speranza che la sua musica potesse avere un impatto positivo sugli ascoltatori. La sua passione per la musica era evidente e, nonostante la giovane età, aveva già dimostrato di avere una visione chiara del suo percorso artistico.

In seguito alla sua morte, l’istituto agrario di Ravenna, dove Mattia studiava, ha voluto ricordarlo con un minuto di silenzio, un gesto che testimonia l’affetto e la stima che i compagni e i docenti nutrivano nei suoi confronti. La perdita di un giovane così promettente ha scosso non solo la sua famiglia e i suoi amici, ma anche la comunità scolastica e i suoi fan.

Le indagini sull’incidente sono in corso, e le autorità stanno cercando di chiarire le circostanze che hanno portato al tragico evento. Al momento, non sono state rese note informazioni dettagliate sulle cause che hanno provocato la perdita di controllo del veicolo da parte di Palumbo. Gli inquirenti stanno esaminando la scena dell’incidente e raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La morte di Mattia Palumbo rappresenta una grande perdita per il mondo della musica emergente, che ha visto in lui un talento in crescita. La sua carriera, sebbene breve, era caratterizzata da una profonda passione per l’arte e dalla volontà di esprimere emozioni attraverso le sue canzoni. I suoi amici e sostenitori sperano che la sua musica possa continuare a vivere e a ispirare altri, nonostante la sua prematura scomparsa.