Lavinia Orefici: ‘Questo cafone non ha avuto nemmeno il buon senso di scusarsi!’

Un acceso scambio di battute tra la giornalista Lavinia Orefici e l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, ha sollevato un’ondata di polemiche. Durante la presentazione di un libro a Roma, Prodi ha reagito in modo veemente a una domanda di Orefici riguardante un passaggio del “manifesto” di Ventotene, che critica la proprietà privata. La situazione ha preso una piega inaspettata quando Orefici ha rivelato di aver subito un gesto inappropriato da parte di Prodi.





La controversia è iniziata quando Orefici ha chiesto a Prodi se condividesse le critiche espresse da Giorgia Meloni riguardo alle reazioni del centrosinistra. La risposta di Prodi è stata immediata e carica di irritazione: “Ma che cavolo mi chiede? Io ho mai detto una cosa del genere?”. Quando Orefici ha sottolineato che il commento era tratto dal manifesto, Prodi ha risposto in modo sarcastico, affermando: “Ma lo so benissimo signora, mi creda, non sono mica un bambino”.

Il tono di Prodi si è fatto sempre più condiscendente e offensivo, portando Orefici a insistere sul suo punto. Tuttavia, l’ex premier ha cercato di allontanarsi dalla conversazione, gesticolando e affermando: “Vabbè, lei cita… Io allora cito un verso di Maometto e lei mi dice ‘cosa ne pensa di Maometto?’. Ma dai, su. Questo è far politica in un modo volgare”. Questo scambio ha rapidamente guadagnato attenzione sui social media, diventando virale.

Tuttavia, la parte più inquietante della vicenda è emersa successivamente, quando Orefici ha rivelato in una nota che Prodi le avrebbe afferrato una ciocca di capelli, tirandola. “Ho sentito la sua mano tra i miei capelli, per me è stato scioccante”, ha dichiarato Orefici, sottolineando che non aveva mai vissuto una situazione simile in dieci anni di carriera giornalistica. La nota è stata condivisa da Rete 4, che ha espresso sorpresa per l’accaduto.

La ricostruzione dell’episodio da parte di Orefici ha messo in evidenza un cambiamento nel comportamento di Prodi. Inizialmente, durante l’evento, Prodi si era mostrato disponibile e gentile con i giornalisti, ma la sua attitudine è cambiata drasticamente quando Orefici ha posto la sua domanda. “Replicando alle domande con parole stizzite, irrispettose”, ha raccontato Orefici, che ha visto il suo ruolo di giornalista e donna offeso da tali comportamenti.

Dall’altra parte, Prodi ha negato di aver tirato i capelli alla giornalista, affermando: “Non ho mai strattonato o tirato i capelli alla giornalista. Come tutti i giornalisti e le persone presenti possono testimoniare, ho appoggiato una mano sulla sua spalla perché stava dicendo cose assurde”. Questa dichiarazione ha ulteriormente alimentato la polemica, con opinioni divise sull’accaduto.

In serata, Orefici ha rilasciato una nota di precisazione, esprimendo rammarico per il fatto che Prodi non si fosse scusato per il gesto. “Le cose più gravi sono le inaccettabili parole, inappropriate e paternalistiche contro un giornalista che pacatamente ha chiesto un commento su ciò che ha detto la premier”, ha concluso, rimarcando l’importanza di un comportamento rispettoso nei confronti dei professionisti dell’informazione.