Lavorava nella cucina di un ristorante esclusivo. L’esercizio era costoso e gli chef erano professionisti consumati

Il ristorante era costoso e gli chef erano eccellenti. La sua reputazione era consolidata da tempo, per questo c’era sempre la fila e i tavoli dovevano essere prenotati con almeno una settimana di anticipo.





Il suo stipendio, però, era basso. Era “incollata alle insalate” — un’espressione riservata a chi era ritenuto affidabile solo per un compito: preparare le insalate.

Così si prese un secondo lavoro, facendo le pulizie. Dopo il turno, quando tutti se ne andavano, lei restava per buttare la spazzatura, spazzare, lavare i pavimenti e sistemare gli scarti. Veniva pagata un po’ di più, e in fondo non era poi così male.

Fu in quel contesto che conobbe una piccola “compagnia” di gatti e cani randagi che, pazientemente, aspettavano tutto il giorno che lei arrivasse con gli avanzi della notte.

Era severamente vietato dar loro da mangiare. La direzione sosteneva che così facendo si sarebbe solo incoraggiata la presenza di topi e ratti. Ma provate voi a spiegare tutto questo a occhi affamati che ti guardano pieni di speranza…

Così, trovò un compromesso per non offendere i randagi e allo stesso tempo evitare problemi: metteva da parte un po’ di cibo per loro e si sedeva ad aspettare che finissero di mangiare. Solo allora smaltiva ciò che restava nei grandi bidoni verdi con i coperchi.

Fu allora che la vide per la prima volta — una grossa pastore tedesco, sporca e affaticata. Non era esperta di razze, poteva anche sbagliarsi, ma fu un altro dettaglio ad attirare la sua attenzione.

Il cane non mangiava. Sceglieva alcuni pezzi con cura, li prendeva tra i denti e correva via, verso qualche destinazione sconosciuta…

Dopo qualche settimana, la curiosità ebbe la meglio su di lei. Decise di seguirla: tanto, dopotutto, aveva tempo.

Mentre gli altri animali si azzuffavano per il cibo, la pastore tedesco si dirigeva con passo deciso verso un angolo remoto del parco.

Il parco era poco distante dal ristorante, attraversato da un viale centrale ben illuminato anche di notte. Ai lati c’erano panchine e alcuni tavolini con sedie di metallo.

Vicino a uno di quei tavoli, il cane si fermò.

Seduto al tavolo c’era un uomo, chiaramente senza dimora. I capelli e la barba in disordine, il giaccone logoro, tutto di lui parlava di povertà.

Il cane si alzò sulle zampe posteriori e posò il cibo sul tavolo.

«Il mio Pesce,» esclamò l’uomo con un sorriso colmo di gratitudine. «Mio Pesce, cosa farei senza di te? Sei tu che mi nutri!»

Poi lo abbracciò e gli baciò il naso. Pesce lo leccò sul viso e guaì felice.

«Siediti qui con me, Pesce. Facciamoci uno spuntino.»

Il cane salì sul sedile di fronte e l’uomo iniziò a condividere il cibo con lei. Dopo aver mangiato, si allontanarono.

La donna, trattenendo il fiato, li seguì. Si nascondeva tra gli alberi lungo il viale. Quando raggiunsero un angolo appartato del parco, si fermarono. Tra i cespugli, l’uomo estrasse alcuni scatoloni, un vecchio sacco a pelo e due coperte.

«Abbiamo tempo fino alle cinque,» disse all’animale. «Poi arrivano gli spazzini e i corridori. Dobbiamo sparire prima che ci vedano…»

Preparò il suo giaciglio e sistemò una coperta per Pesce. Si stesero faccia a faccia. Il cane iniziò a leccargli il viso, ululando piano, come se gli cantasse una ninna nanna.

La donna si ricordò allora di sua madre, che le cantava una ninna nanna da bambina…

L’uomo e il suo cane si addormentarono così, abbracciati, mentre lei tornava indietro nel parco deserto, le lacrime che le scivolavano silenziose sul viso.

Non sapeva cosa gli fosse successo, né perché vivesse per strada — e non spettava a lei giudicarlo. Tutto ciò che vedeva era Pesce che lo nutriva, con amore.

Da quel momento, ogni notte preparava una borsa per Pesce. Le diceva:

«Ecco, piccola Pesce. Portalo al tuo uomo.»

Pesce guaiva felice e le leccava le mani.

Due settimane dopo, mentre buttava la spazzatura, trovò l’uomo e Pesce ad aspettarla.

«Volevo solo ringraziarti,» le disse lui. Le prese la mano tra le sue e le baciò le dita.

Lei arrossì. «Oh, no! Non devi farlo. Non mi costa nulla. Vieni tu stesso a prendere il cibo. Raccoglierò qualcosa anche per la tua Pesce…»

Così andarono avanti per giorni. Ma un giorno, lui non si presentò. Né si fece vedere nei giorni seguenti.

Pesce sì. Ma non prese il cibo. Rimase accanto a lei, guaendo piano.

Capì che qualcosa non andava. Seguì Pesce fino al solito angolo del parco. L’uomo era lì, tremava.

«Sto bene… solo un po’ di freddo…» tentò di dire, ma i denti battevano troppo forte.

Lei gli toccò la fronte — bruciava. Chiamò l’ambulanza.

Mentre l’uomo veniva portato via, Pesce cercò di seguirlo. Guaiva, si agitava. La donna riuscì a portarla a casa solo rassicurandola: «Si rimetterà. Te lo prometto.»

Ma un pensiero la tormentava: dove sarebbe andato quell’uomo una volta dimesso? Lei viveva in una stanza minuscola, con un solo letto.

Così si sedette, accese una lampada e registrò la storia sul suo cellulare. La pubblicò online e andò a dormire.

La notte fu difficile. Pesce ululava nel sonno. Cercava il suo padrone.

Il mattino dopo, lavorò tutto il giorno come sempre. Poco prima della chiusura, il caposala la chiamò:

«È strano, ma ci sono persone in sala che chiedono di te…»

Lei uscì, confusa. Dieci persone la attendevano. Quando la videro, scoppiarono in un applauso. Tutti stavano guardando il video che aveva pubblicato.

Poco dopo, fu invitata in ospedale da quelle stesse persone: c’erano operatori sociali, una blogger famosa, perfino giornalisti.

L’uomo senza casa si stava riprendendo. Era confuso, non capiva perché tutta quella gente fosse lì per lui.

Quando tornò al ristorante, fu chiamata dall’amministratore delegato. Temette il peggio.

Ma lui le sorrise, le strinse la mano.

«Grazie! Hai reso famoso il nostro ristorante. Aiutiamo i senzatetto e gli animali!»

Poi aggiunse serio:

«Ora sei capo sala. E dovrai gestire anche la nuova mensa per i senzatetto. Prova a rovinare tutto questo… abbiamo prenotazioni per sei mesi e la gente dona ogni sera per sostenere la causa.»

Lei annuì, commossa.

L’uomo senza dimora trovò un alloggio grazie ai servizi sociali. Si fece la barba, trovò lavoro. Pesce l’accompagnava ancora, ma aspettava sempre con ansia la visita della donna.

Ogni tanto, nei weekend, lei, Tom e Pesce passeggiano nel parco, parlando della vita. Tom dice che lei è il suo angelo. Lei risponde che l’angelo è Pesce.

E Pesce? Pesce sorride. Sa che presto ci sarà un bambino… e non vede l’ora di giocarci.

Quindi… cosa stavo dicendo?

Ah, sì. Esattamente.

Cosa deve accadere perché gli esseri umani decidano di aiutare? Un video su internet? È davvero indispensabile?

Dove abbiamo sbagliato?