Le gemelle siamesi dicefale Abby e Brittany Hensel, originarie del Minnesota, sono diventate mamme per la prima volta, mantenendo la gravidanza e il parto riservati





Le gemelle Abby e Brittany Hensel, conosciute per la loro rara condizione di siamesi dicefale, hanno annunciato di essere diventate mamme. La notizia è stata condivisa tramite un video pubblicato su TikTok, dove le due donne di 35 anni, nate nel Minnesota, hanno mostrato il loro primo figlio in una culla. Al momento, non sono stati divulgati dettagli sul sesso del neonato né informazioni sulla gravidanza o sul parto, scelta che riflette il desiderio delle gemelle di mantenere la loro vita privata lontana dai riflettori.





Abby e Brittany, che condividono un unico corpo e tutti gli organi vitali, compresi quelli riproduttivi, sono diventate famose grazie alla loro partecipazione a diversi programmi televisivi e documentari. Una delle produzioni più note è “Abby and Brittany”, in cui avevano raccontato la loro storia e il sogno di diventare madri. Durante il documentario, avevano dichiarato: “Non abbiamo ancora pensato a come funzionerà”. Nonostante le sfide legate alla loro condizione unica, le gemelle hanno sempre affrontato la vita con determinazione e positività.

La notizia della maternità arriva dopo il matrimonio di Abby Hensel con Josh Bowling, un infermiere e veterano dell’esercito. La coppia si è sposata nel 2021, un evento che le gemelle avevano reso pubblico sui social media nel marzo 2024. Il matrimonio ha suscitato grande interesse, considerando la particolare condizione delle gemelle e le domande che molti si ponevano sulla loro vita sentimentale. Tuttavia, le due sorelle hanno sempre dimostrato di vivere una vita piena e soddisfacente, nonostante le difficoltà legate alla loro unicità.



Nate nel marzo 1990 nel Minnesota, Abby e Brittany Hensel sono tra le pochissime coppie di gemelle dicefale al mondo. La loro condizione implica la presenza di due teste distinte su un unico corpo, con ogni sorella che controlla metà del corpo: Abby gestisce la parte destra, mentre Brittany quella sinistra. Alla loro nascita, i genitori, Patty e Mike Hensel, decisero di non sottoporle a un intervento chirurgico per separarle, considerandolo troppo rischioso. La scelta ha permesso alle gemelle di crescere e svilupparsi insieme, affrontando le sfide della loro condizione con straordinaria forza.

La loro storia ha attirato l’attenzione del pubblico fin dalla giovane età. A soli sei anni, sono apparse per la prima volta in televisione come ospiti del “The Oprah Winfrey Show”, dove hanno raccontato la loro vita quotidiana e le difficoltà che affrontano. Negli anni successivi, hanno partecipato a numerosi programmi televisivi e documentari che hanno approfondito la loro esperienza unica. Tra questi, il già citato “Abby and Brittany”, prodotto da TLC, ha offerto uno sguardo intimo sulla loro routine e sulle sfide che affrontano ogni giorno.

Nonostante la loro notorietà, le gemelle hanno sempre cercato di mantenere un equilibrio tra la vita pubblica e quella privata. La decisione di non condividere dettagli sulla gravidanza e sul parto riflette questa filosofia. Le foto pubblicate su TikTok mostrano le neo mamme sorridenti accanto al loro bebè, ma non rivelano ulteriori informazioni sul sesso o sul nome del neonato.

La maternità rappresenta un nuovo capitolo nella straordinaria storia delle gemelle Hensel, che continuano a sfidare le aspettative e a dimostrare che la loro condizione non limita la possibilità di vivere una vita piena e significativa. Con il supporto della famiglia e del marito di Abby, Josh Bowling, le due sorelle sembrano pronte ad affrontare questa nuova avventura con il coraggio e la determinazione che le hanno sempre contraddistinte.



