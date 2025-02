Le Iene filmano Achille Lauro dopo il settimo posto a Sanremo: ‘Quelli come me non vincono mai il Festival’

Achille Lauro ha vissuto un Sanremo 2025 ricco di emozioni, conquistando il settimo posto con la sua canzone “Incoscienti giovani”. Accompagnato dalle telecamere de Le Iene, il cantante ha raccontato ogni fase della sua avventura sul palco dell’Ariston, mostrando il lato più umano e autentico di sé.





Il servizio, curato da Nicolò De Devitiis, ha seguito Lauro passo dopo passo: dalle prime impressioni pre-Festival, alla preparazione per le esibizioni, fino al commento sul risultato finale. Non sono mancati momenti di leggerezza, come lo scherzo organizzato dal team de Le Iene che ha messo il cantante in grande imbarazzo poco prima della finale.

“Non si scherza più”: il viaggio di Achille Lauro a Sanremo

Il percorso di Achille Lauro a Sanremo è iniziato con grande determinazione. “Volevo fare qualcosa di bello e di grande, è il momento di fare il salto” ha dichiarato il cantante poco prima dell’inizio del Festival. Di fronte alle domande di Nicolò De Devitiis sui suoi pronostici, Lauro ha risposto con umiltà: “Va bene tutto. Sono tranquillo, ma questo palco può cambiarti la vita. Per la prima volta ho tutto chiaro”.

Durante i primi giorni, Lauro ha scherzato con i giornalisti, raccontando aneddoti curiosi, come l’incontro con Marcella Bella, e ha approfittato della visibilità per lanciare un messaggio ironico: “Ragazze, sono single”.

Le prime serate del Festival hanno portato grandi soddisfazioni, con “Incoscienti giovani” che si è posizionata tra le prime cinque canzoni più votate. Lauro ha festeggiato con amici e colleghi, condividendo anche momenti toccanti con la madre, che si è detta orgogliosa del suo percorso.

Amore, riflessioni e… scherzi prima della finale

Durante il Festival, Achille Lauro ha affrontato anche temi personali, come la lettera di una sua ex fidanzata circolata nei giorni della kermesse. “Era un amore adolescenziale, tormentato. Il matrimonio è un atto di coraggio, ma per me l’amore è volere il bene dell’altro” ha commentato il cantante, mostrando una maturità che ha colpito il pubblico.

Non sono mancati momenti di leggerezza e divertimento. Poco prima della finale, il team de Le Iene ha organizzato uno scherzo coinvolgendo una fan che si è nascosta nella stanza d’albergo di Lauro, fingendo di aver prenotato la stessa camera. La donna, fingendo di provarci con lui, ha messo il cantante in forte imbarazzo, chiedendogli: “Sei single, mi piaci tanto. Quanti anni mi dai?”. Alla fine, lo scherzo si è concluso con l’intervento di Nicolò De Devitiis, strappando una risata al cantante.

“Quelli come me non vincono”: il commento sul settimo posto

Nonostante il settimo posto in classifica, Achille Lauro ha affrontato il risultato con grande serenità. Prima del Festival, aveva dichiarato che si sarebbe classificato “o primo o ultimo”, scommettendo sulla vittoria di Giorgia, ma ha comunque definito questa edizione “il Sanremo più bello della mia vita”.

Riflettendo sul suo percorso artistico, Lauro ha aggiunto: “Quelli come me non lo vincono. Ma va bene così. Ciao Sanremo, non escludo il ritorno”. Le sue parole hanno dimostrato quanto il cantante abbia imparato a vivere ogni esperienza con entusiasmo, anche quando il risultato non è quello sperato.

Durante il servizio, Nicolò De Devitiis ha incontrato anche Tony Effe, che ha raccontato il suo rapporto con Achille Lauro. “Eravamo nemici, ora siamo amici. Lo stimo tantissimo, il suo è stato il primo concerto a cui sono andato” ha rivelato il rapper, protagonista del famoso “collana gate”.

Anche Elodie, con cui Lauro ha duettato durante il Festival, ha speso parole di stima per lui: “Mi piace. Prima mi stava sui cog*ioni, ma ho scoperto che è un bravissimo ragazzo”.

L’esperienza di Achille Lauro a Sanremo 2025, documentata da Le Iene, ha mostrato un artista in continua evoluzione, capace di affrontare il successo e le difficoltà con grande maturità. Tra emozioni, scherzi e riflessioni, Lauro ha dimostrato di essere non solo un cantante, ma anche un uomo che sa mettersi in gioco.

Con il suo settimo posto, “Incoscienti giovani” ha comunque lasciato il segno, confermando il talento e la capacità di Lauro di reinventarsi continuamente.

Achille Lauro alle Iene pic.twitter.com/koYTn3SY5a — Roberto (@sali_roberto) February 18, 2025