Le parole che Fedez ha cantato in Bella Stronza con Marco Masini a Sanremo 2025: i richiami ad Angelica Montini

La quarta serata del Festival di Sanremo 2025, dedicata alle cover, ha visto un momento che ha lasciato il pubblico senza fiato. Fedez, in gara tra i Big con la sua canzone Battito, ha duettato con Marco Masini sulle note di Bella Stronza, adattando i versi del brano con un testo personale e struggente. Le parole cantate dal rapper sembrano essere un chiaro riferimento a una vicenda privata che ha fatto scalpore: il tradimento nei confronti di Chiara Ferragni con Angelica Montini, una relazione che avrebbe segnato profondamente la sua vita personale e professionale.





Un testo ricco di emozioni e riferimenti personali

Durante la performance sul palco dell’Ariston, Fedez ha trasformato Bella Stronza in una confessione a cuore aperto, con versi intensi e carichi di significato. “Tu eri giovane e glaciale, ma io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l’asfalto”, ha cantato, evocando immagini di un amore impossibile e distruttivo. Il testo, adattato con cura, racconta di un uomo che non riesce a lasciarsi alle spalle una relazione che lo ha segnato profondamente.

Le parole sembrano essere un messaggio diretto a Angelica Montini, la donna con cui avrebbe tradito Chiara Ferragni. La relazione, mai confermata ufficialmente, ha alimentato speculazioni e gossip, e questa esibizione potrebbe rappresentare il tentativo di Fedez di fare i conti con il passato e aprire un nuovo capitolo della sua vita.

I versi che hanno emozionato il pubblico

Tra i passaggi più intensi del brano, spiccano frasi come:

“Se vivi di apparenze, i giudizi ti feriscono. Ora siamo due estranei che si conoscono benissimo” e “Pensavo ci ameremo così forte che si sveglieranno tutti”. Questi versi, carichi di dolore e rimpianto, hanno colpito il pubblico per la loro autenticità, trasformando un momento musicale in una vera e propria confessione pubblica.

Il rapper ha proseguito con immagini potenti e struggenti:

“Ti ho scritto quattro pagine, mi hai risposto con due righe. Sei una statua di sale appoggiata sulle mie ferite”, un chiaro riferimento alla difficoltà di comunicare e al peso delle incomprensioni in una relazione ormai finita.

Un messaggio per Chiara Ferragni?

Molti si chiedono se questa performance sia stata anche un modo per rivolgersi indirettamente a Chiara Ferragni, cercando di riconquistarla dopo il tradimento. Il verso “Ti penso e non mi sembra vero, non riusciremo mai a ferire chi ci odia come chi ci ama per davvero” sembra quasi una riflessione sul loro rapporto e sulle difficoltà che hanno affrontato sotto i riflettori.

Non è mancato un colpo di scena finale, con Fedez che ha concluso il brano cantando: “Ti ho dato tutte le ragioni, per essere una bella stronza”, lasciando spazio a interpretazioni e alimentando ulteriormente il dibattito sui social.

La scelta di cantare Bella Stronza insieme a Marco Masini, uno dei brani più iconici della musica italiana, ha aggiunto ulteriore intensità alla performance. Il mix tra la voce graffiante di Masini e l’interpretazione emotiva di Fedez ha creato un momento indimenticabile, che resterà nella storia del Festival.

Come spesso accade quando si parla di Fedez, il pubblico si è diviso. Da una parte, molti hanno apprezzato il coraggio del rapper nel mettersi a nudo, trasformando una canzone iconica in una riflessione personale. Dall’altra, non sono mancate le critiche, con alcuni spettatori che hanno accusato Fedez di sfruttare il palco di Sanremo per alimentare gossip e scandali.

Con questa performance, Fedez sembra voler chiudere un capitolo doloroso della sua vita e ripartire da zero, sia a livello personale che professionale. La sua esibizione a Sanremo è stata un momento di grande impatto, capace di emozionare e far riflettere, confermando ancora una volta il suo talento nel trasformare la musica in un mezzo per raccontare la propria storia.