Le parole strazianti dell’adolescente che è entrata nel coma più lungo del mondo e non si è mai svegliata

E sua madre ha mantenuto la promessa 💔 Edwarda O’Bara, conosciuta come “La Biancaneve Dormiente della Florida,” è entrata in coma a soli 16 anni e non si è mai svegliata.





Il 3 gennaio 1970, Edwarda fu portata d’urgenza in ospedale a Miami, Florida, dopo aver iniziato a provare un dolore intenso e tremori incontrollabili.

Edwarda aveva ricevuto una diagnosi di diabete poco prima e le era stato prescritto un farmaco per via orale a base di insulina. Tuttavia, dopo aver preso l’influenza e aver avuto vomito persistente, il suo corpo non riusciva più ad assorbire correttamente il farmaco.

Questo ha provocato livelli di zucchero pericolosamente alti nel suo corpo, che l’hanno portata a perdere conoscenza e ad entrare in coma diabetico.

Poco prima di perdere conoscenza e entrare nel coma che sarebbe durato più di quattro decenni, Edwarda avrebbe detto alla madre: “Promettimi che non mi lascerai.”

Secondo quanto riportato dal Miami Herald, la madre rispose: “Certo che no, non ti lascerò mai, tesoro, te lo prometto. E una promessa è una promessa!”

E lei mantenne la sua parola. La famiglia di Edwarda si dedicò completamente alla sua cura, assicurandosi che fosse accudita ogni singolo giorno.

I suoi genitori passarono anni a leggere per lei, a suonarle la sua musica preferita, a riposizionarla ogni due ore, a darle il bagno, l’insulina e a nutrirla tramite un tubo.

Continuarono questa routine instancabilmente fino alla loro morte, nel 1976 e nel 2008. Dopo di che, la sua devota sorella, Colleen, si assunse la responsabilità.

La storia straordinaria di Edwarda ispirò il libro del 2001 A Promise Is A Promise: An Almost Unbelievable Story of a Mother’s Unconditional Love and What It Can Teach Us, così come la canzone My Blessed Child.

Negli anni, persone da tutto il mondo fecero il viaggio per visitare la “Biancaneve Dormiente” nella sua casa. Nel 1983, il giornalista del Miami Herald Charles Whited affermò persino che Edwarda si svegliò brevemente e disse “Ciao” due notti consecutive, anche se non parlò mai più.

La sorella di Edwarda condivise i suoi pensieri con il Herald, dicendo: “Mi ha insegnato così tanto, e parlo di adesso, dopo che è entrata in coma. Mi ha insegnato così tanto sull’amore incondizionato che non posso dire di averlo avuto prima. Mi ha insegnato la pazienza che prima non avevo.”

Dopo aver trascorso incredibili 42 anni in coma, Edwarda purtroppo morì nel 2012. La triste notizia fu condivisa dalla sua sorella.

Colleen scrisse: “Ieri, mentre stavo prendendo cura di Edwarda, ho notato che mi guardava direttamente e mi ha dato il sorriso più grande che avessi mai visto.”

“Poi ha chiuso gli occhi e si è unita a mia madre in Paradiso.”

Dopo la sua morte, le persone si sono rivolte a Reddit per riflettere sulla storia straordinaria di Edwarda e sulla devozione della sua famiglia.

Un utente ha scritto: “Non riesco a immaginare quanto sia stato difficile mantenere quella speranza per così tanto tempo, e che alla fine non significasse nulla. Le persone sono state distrutte da molto meno.”

“Non posso fare altro che provare simpatia per una madre che non ha mai smesso di amare sua figlia.”