Le reazioni al televoto che ha portato Zeudi in finale al Grande Fratello evidenziano il controverso ruolo di Helena e il suo errore strategico

La recente vittoria di Zeudi al televoto, che le ha garantito un posto in finale insieme a Jessica e Lorenzo, ha suscitato una serie di reazioni tra i concorrenti e il pubblico del Grande Fratello. Nonostante l’ex miss Italia sia riuscita a conquistare una posizione tra i finalisti, molti si sono interrogati su come una concorrente entrata a dicembre, con iniziale visibilità limitata, sia riuscita a superare le veterane del reality show.





Tra le varie opinioni espresse, una teoria ha preso piede riguardo al comportamento di Helena durante la sua permanenza nella casa. La concorrente brasiliana avrebbe commesso un errore strategico che ha contribuito in modo significativo alla vittoria di Zeudi. In particolare, dando visibilità alla Di Palma, Helena ha inavvertitamente reso possibile che la sua immagine e presenza venissero apprezzate dal pubblico, conferendole un vantaggio notevole in termini di preferenze.

L’amicizia tra Zeudi e Helena ha alimentato un fandom molto attivo, noto come “Zelena”, che ha sostenuto con passione la loro relazione. Questo legame ha portato a una possibile “ship” tra le due, specialmente dopo che Zeudi ha parlato apertamente della sua bisessualità e del suo interesse per la modella brasiliana. Tuttavia, la situazione è cambiata drasticamente quando Helena ha rivelato di provare sentimenti per Javier. Mentre Helena si trovava in un momento difficile, Zeudi si è avvicinata al giovane, provocando un certo fastidio nell’amica.

Con il successivo fidanzamento ufficiale di Helena e Javier, il fandom “Zelena”, inizialmente focalizzato sull’amicizia tra le due donne, ha spostato la sua attenzione esclusivamente su Zeudi. Questa evoluzione ha conferito alla giovane concorrente un potere di voto significativo, permettendole di superare le altre e di raggiungere la finale. La vittoria di Zeudi è così vista come il risultato di una serie di scelte strategiche e di un gioco ben orchestrato dal suo fandom, ma anche come una conseguenza diretta dell’errore di Helena, che ha dato spazio a una concorrente che inizialmente non era tra le più amate.

Il fandom “Zelena” ha avuto un impatto notevole sulle dinamiche di gioco, spingendo Zeudi tra i finalisti. I commenti sui social media riflettono questa frustrazione: “Helena, l’unica cosa che ti rimprovero è aver dato così tanta notorietà ad una ragazzina falsa e bugiarda che ha intortato chiunque d’altro canto. Tu fai le cose con il cuore e non sai essere falsa. Hai comunque vinto tu, tigra”, si legge su X. Altri utenti hanno aggiunto: “Se avesse giocato di strategia adesso sarebbe nel letto con Zeudi” e “C’è da dire anche che c’è dietro un fandom allucinante”.

Le fan di Helena si sono mostrate molto amareggiate per l’andamento degli eventi, esprimendo il loro disappunto per come le dinamiche si siano sviluppate. “Cosa ne poteva mai sapere? È stata letteralmente inghiottita da questa ragazzina che le ha fatto credere dal primo istante che le volesse veramente bene. Io sono disgustata, non si gioca così sporco con i sentimenti delle persone”, si legge tra i commenti.

Questa situazione mette in luce come le relazioni e le strategie all’interno della casa possano influenzare il destino dei concorrenti. Helena, con il suo approccio genuino e il desiderio di costruire legami autentici, si è trovata a fronteggiare una competizione inaspettata. La sua scelta di dare visibilità a Zeudi ha avuto conseguenze che non avrebbe potuto prevedere, trasformando l’amicizia in una rivalità.