Le rubano l’abito ma non la creatività: Elda Calabrese sfila in lenzuolo a Venezia





Roba da non crederci, eh. Elda Calabrese, che già di suo ha due vite – farmacista di giorno, artista di notte – si stava facendo bella per il Festival del Cinema di Venezia quando puff, qualcuno le frega la valigia. Tutto. Vestiti, gioielli, sogni di red carpet. Cioè, pensa che sfiga: settimane a spaccarsi la testa per l’outfit perfetto e poi arriva il ladro a rovinare tutto.





Ma Elda? Manco per sogno che si lascia abbattere. Anzi, ci ride sopra e si inventa la cosa più fuori di testa di sempre. Arriva in hotel, apre la porta della camera, guarda il letto… e BAM, idea geniale: “Ma sai che c’è? Mi metto il lenzuolo!” E non è che se lo butta addosso e via, no no – in pieno stile artista, lo trasforma pure in uno strascico. Altro che haute couture.

Risultato? Un successo clamoroso. Gente che la ferma, pioggia di complimenti, e lei che si gode la scena come una vera star. Alla fine, capolavoro di sarcasmo: “Caro ladro, fatti una bella vita coi miei vestiti e gioielli… ma occhio, il karma ti sta già puntando!” Insomma, roba che se non la leggi non ci credi.



