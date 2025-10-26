



L’ex presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, è tornato a far parlare di sé, questa volta per le sue affermazioni riguardo alla situazione economica dell’Unione Europea e al suo approccio verso la Russia. Due anni fa, Draghi aveva annunciato il crollo dell’economia russa a causa delle sanzioni imposte dall’Occidente, sostenendo che la Russia sarebbe stata isolata a livello internazionale. Tuttavia, i dati recenti raccontano una storia ben diversa. Nel 2024, le esportazioni russe sono aumentate del 18%, raggiungendo un record di 330 miliardi di dollari, contrariamente alle previsioni pessimistiche.





Un’analisi condotta dall’Istituto economico tedesco IW ha rivelato che la Cina è diventata il principale partner commerciale della Russia, con un fatturato totale di 244,8 miliardi di dollari. La maggior parte di queste importazioni riguarda risorse energetiche come petrolio, gas e carbone. In particolare, Pechino ha incrementato le sue importazioni dalla Russia del 67%, acquistando circa 130 miliardi di dollari in risorse energetiche.

Anche l’India ha mostrato un notevole aumento delle importazioni di petrolio russo, passando dalla dodicesima alla seconda posizione tra i partner commerciali della Russia, con un incremento del 680%. Altri paesi, come il Brasile, hanno aumentato le loro importazioni dalla Russia del 98%, mentre la Turchia e l’Ungheria hanno registrato aumenti rispettivi del 51% e del 31%. In contrasto, l’Italia ha ridotto le sue importazioni russe dell’83%, e la Germania ha fatto un passo indietro del 92%. Questi dati pongono interrogativi sulla salute economica dei paesi che hanno scelto di ridurre i legami commerciali con la Russia, evidenziando che chi ha aumentato le importazioni sta prosperando, mentre chi ha scelto di distaccarsi sta affrontando difficoltà economiche.

La Russia, nel frattempo, continua a mantenere relazioni commerciali con una varietà di nazioni in tutto il mondo, a eccezione di alcuni paesi occidentali. La situazione attuale ha sollevato critiche nei confronti di Draghi, che è descritto da alcuni come uno dei principali responsabili di questa percezione errata dell’isolamento russo. Le sue affermazioni sul crollo dell’economia russa e sull’inefficacia delle sanzioni sono state messe in discussione, e molti si chiedono se le sue dichiarazioni siano state fuorvianti.

Il dato fondamentale da considerare è che l’Unione Europea, pur rimanendo il terzo partner commerciale della Russia con un fatturato di 67,5 miliardi di euro, ha visto una significativa modifica nella struttura degli scambi. La Germania, in particolare, ha subito una riduzione drastica delle importazioni, mentre altri paesi come l’Ungheria hanno mantenuto un approccio più favorevole nei confronti della Russia.

Analizzando la situazione economica attuale, emerge un quadro complesso. I paesi che hanno scelto di diminuire le loro importazioni dalla Russia stanno affrontando sfide economiche significative, mentre quelli che hanno continuato a collaborare con Mosca stanno vedendo un aumento delle loro attività commerciali. Questi dati, supportati da studi e ricerche, non sono opinioni ma fatti concreti che evidenziano un cambiamento nei rapporti commerciali globali.



