Le sopracciglia l’hanno resa una modella famosa: ma com’era prima?

«Era così bella! Perché rovinarsi il viso in questo modo?» — è uno dei tanti commenti apparsi online riguardo una giovane donna che ha conquistato il mondo della moda grazie a un dettaglio tanto particolare quanto divisivo: le sue sopracciglia.





Stiamo parlando di Sophia Hadjipanteli, modella di origini greco-cipriote, diventata celebre non per le tradizionali passerelle o per i contratti con marchi blasonati, bensì per il suo monociglio distintivo, simbolo di una bellezza alternativa e dichiarata sfida agli standard estetici convenzionali.

Sophia divide l’opinione pubblica: c’è chi la ammira per il coraggio di mostrarsi autentica, definendo la sua scelta una “caratteristica unica”, e chi invece esprime apertamente critiche, invitandola a “correggere quell’errore”.

Recentemente, sul web sono circolate alcune fotografie d’archivio che hanno lasciato molti utenti sorpresi. Gli scatti ritraggono Sophia in un aspetto completamente diverso, priva del celebre monociglio e con sopracciglia sottili e curate, accompagnate da un trucco tradizionale. Le immagini risalgono al periodo in cui studiava presso l’Università del Maryland, prima dell’inizio della sua carriera nel mondo della moda.

La reazione degli utenti non si è fatta attendere: «Era così bella! Perché ha cambiato tutto questo?», si legge tra i tanti commenti sui social. Nelle immagini, infatti, Sophia appare come una giovane donna attraente, dall’aspetto convenzionale, simile a molte coetanee americane: trucco curato, sorriso aperto e sopracciglia definite.

Eppure, come ha raccontato la stessa modella, proprio in quel periodo si sentiva “invisibile” e “una tra tante”. La scelta di lasciar crescere il monociglio non è stata casuale: è nata come forma di protesta, espressione di una ricerca personale di unicità e, soprattutto, di accettazione di sé.

Oggi, Sophia Hadjipanteli è il volto di importanti campagne pubblicitarie, calca le passerelle delle principali fashion week e rappresenta un punto di riferimento per migliaia di giovani che cercano il coraggio di essere autentici. La sua immagine continua a suscitare dibattito, ma è innegabile che la sua scelta abbia aperto un dialogo nuovo e necessario sul concetto di bellezza nella società contemporanea.