Le sorelle Boccoli a The Couple criticano l’ex casa del Grande Fratello: “Odore di fogna, sei mesi chiuse lì”

È iniziato ieri sera su Canale5 The Couple, il nuovo reality guidato da Ilary Blasi che vede protagoniste otto coppie in una sfida di convivenza e competizione. La location scelta per il programma è la stessa casa che ha ospitato i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello, conclusasi solo una settimana fa. Tuttavia, gli ambienti sono stati modificati per adattarsi al nuovo format, con camere matrimoniali e un arredamento rinnovato. Nonostante le modifiche, alcuni concorrenti hanno già notato problemi nella struttura, in particolare nella cucina.





Durante la prima serata di convivenza, le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, in compagnia di Antonino Spinalbese, si sono lamentate per un cattivo odore proveniente dal lavello della cucina. Brigitta Boccoli ha commentato: “Odore di fogna. Beh, sono stati sei mesi qui dentro”, riferendosi al lungo periodo di utilizzo della casa da parte dei concorrenti del Grande Fratello. Benedicta Boccoli, osservando lo stato della cucina, ha aggiunto: “Questa cucina è vecchia. Vedi? Guarda lì la piastra”.

Nel tentativo di risolvere il problema, Antonino Spinalbese ha fatto scorrere l’acqua nel lavandino, cercando di alleviare il cattivo odore. L’hair stylist ha poi osservato: “Comunque in salone non c’è questa puzza, è solo qui, ma andrà via”. Nonostante le lamentele iniziali, i concorrenti sembrano intenzionati a trovare un equilibrio per affrontare al meglio la convivenza.

La casa utilizzata per The Couple conserva molte delle caratteristiche che l’hanno resa celebre durante il Grande Fratello. Gli ambienti principali, come il giardino e il salone, sono rimasti invariati, mentre l’arredamento e la disposizione delle camere sono stati ripensati per adattarsi alle esigenze del nuovo reality. Le coppie, infatti, non dormiranno più tutte insieme in un’unica stanza, ma avranno camere matrimoniali separate, garantendo così maggiore privacy.

Le modifiche apportate alla casa non hanno però eliminato del tutto i segni del lungo utilizzo precedente. La cucina, in particolare, è stata oggetto di critiche da parte delle sorelle Boccoli, che hanno sottolineato il suo stato di usura. La convivenza tra i concorrenti, iniziata solo da poche ore, sta già mostrando le prime dinamiche e difficoltà, che potrebbero influenzare il proseguimento del programma.

Il nuovo format di The Couple si distingue dal Grande Fratello per l’introduzione di sfide e giochi che vedranno le coppie mettersi alla prova non solo nella gestione della convivenza, ma anche in prove di abilità e resistenza. La scelta della casa utilizzata per il Grande Fratello rappresenta un elemento di continuità con il passato, ma le differenze nel format puntano a offrire al pubblico un’esperienza nuova e coinvolgente.

La presenza di personaggi noti come Brigitta e Benedicta Boccoli, insieme a Antonino Spinalbese, garantisce un mix di personalità che potrebbe dare vita a momenti di confronto, alleanze e tensioni. Le prime ore trascorse nella casa hanno già messo in evidenza alcune criticità, ma anche la volontà dei concorrenti di adattarsi e collaborare per affrontare al meglio la loro permanenza.