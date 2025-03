Le ultime parole strazianti di una teenager alla madre mentre ascoltava impotente durante un attacco di orso

Una teenager che è stata brutalmente attaccata da un orso bruno e dai suoi cuccioli ha fatto una telefonata straziante alla madre durante i suoi ultimi momenti. Olga Moskalyova, di 19 anni, ha chiamato sua madre non una, ma tre volte, mentre l’attacco si svolgeva, costringendo la madre a sopportare i momenti terrificanti al telefono.





L’incidente tragico è avvenuto nel 2011, mentre Olga era in gita di pesca con il suo patrigno, Igor Tsyganenkov. I due si erano recati in un fiume nel villaggio di Termalniy, vicino a Petropavlovsk Kamchatskiy, nella Siberia orientale, per recuperare una canna da pesca che Igor aveva lasciato indietro.

Sembrava una gita normale, motivo per cui la madre di Olga, Tatiana, è rimasta completamente sorpresa quando sua figlia ha improvvisamente chiamato senza preavviso.

Secondo quanto riportato dal Daily Star, le parole agghiaccianti di Olga sono state: “Mamma, l’orso mi sta mangiando! Mamma, è un dolore terribile. Mamma, aiutami!”

Inizialmente, Tatiana pensava che Olga stesse scherzando, ma poi ha cominciato a sentire rumori inquietanti di “masticare” in sottofondo.

Tatiana ha successivamente rivelato: “Ho sentito il vero orrore e dolore nella voce di Olga, e i suoni di un orso che ringhiava e masticava. Avrei potuto morire in quel momento dallo shock.”

Ciò che Tatiana non sapeva durante quella telefonata era che Igor era già stato ucciso, con il collo spezzato e la testa schiacciata dall’orso.

Olga aveva assistito all’attacco al suo patrigno e aveva cercato di scappare, ma l’orso madre l’aveva raggiunta, afferrandole la gamba.

Nonostante la situazione terrificante, Olga è riuscita a rimettersi in contatto con sua madre e, nel corso di tre telefonate separate, Tatiana ha ascoltato impotente le disperate richieste di aiuto di sua figlia.

Nella seconda telefonata, Olga disse alla madre: “Mamma, gli orsi sono tornati. Lei è tornata e ha portato i suoi tre cuccioli. Loro… mi stanno mangiando.”

Quasi un’ora dopo, durante quella che sarebbe stata l’ultima telefonata, è diventato chiaro che Olga non riusciva più a combattere.

Lei disse alla madre: “Mamma, non fa più male. Non sento il dolore. Perdonami per tutto, ti voglio tanto bene.”

Nel frattempo, Tatiana aveva già chiamato la polizia e contattato i parenti nel villaggio, chiedendo loro di correre al fiume.

Ma quando il fratello di Igor arrivò con le forze dell’ordine, era troppo tardi: Olga era già stata uccisa e gli orsi stavano ancora nutrendosi del suo corpo.

Dopo la tragica morte di sua figlia, Tatiana ha condiviso il suo dolore e il suo amore per Olga, dicendo: “Mia figlia era così divertente.

“Era così allegra, amichevole e calorosa. Aveva appena concluso gli studi alla scuola di musica, e solo pochi giorni prima dell’attacco dell’orso aveva preso la patente di guida.”