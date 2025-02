Leo Valli, voce di Topo Gigio a Sanremo: “Sarò io a cantare dal vivo con Lucio Corsi. Ha tutto per vincere.”

Un momento unico al Festival di Sanremo 2025: il pupazzo più amato d’Italia salirà sul palco con Lucio Corsi per un’esibizione memorabile.





Topo Gigio debutta sul palco dell’Ariston: un evento storico

Nella serata dei duetti di venerdì 14 febbraio 2025, il celebre personaggio di Topo Gigio farà la sua prima apparizione al Festival di Sanremo, accompagnando il cantautore Lucio Corsi in una reinterpretazione del classico “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno. È la prima volta nella storia della kermesse che un pupazzo si esibisce insieme a un essere umano, creando grande curiosità tra il pubblico e gli appassionati di musica.

Ma chi sarà dietro la voce di Topo Gigio? E come si svolgerà questa esibizione senza precedenti? Per rispondere a queste domande, Fanpage.it ha intervistato Leo Valli, attore, imitatore e voce ufficiale di Topo Gigio dal 2010.

Leo Valli: il viaggio con Topo Gigio iniziato per caso

Quando gli chiediamo come sia iniziata la sua avventura con Topo Gigio, Leo Valli racconta:

“È stato grazie a un amico, Massimo Dorati, che mi propose di fare un provino. All’epoca non avevo mai imitato Topo Gigio e, per essere onesto, non sapevo nemmeno se ne fossi capace. Ma accettai la sfida”.

Il provino avvenne a Milano, presso la sede della Topo Gigio Srl, dove incontrò Maria Perego, la creatrice del personaggio, e Alessandro Rossi, suo erede. “Non mi fecero fare nulla di operativo”, ricorda Valli. “Mi chiesero semplicemente se potevo provare a lavorare sulla voce. Con l’aiuto di una vocal coach, iniziai il mio percorso e nel 2010 diventai ufficialmente la voce di Topo Gigio”.

“Conoscevo benissimo Topo Gigio”, continua Leo Valli. “È impossibile non averlo visto almeno una volta, soprattutto per chi appartiene alla mia generazione. Ormai anche i miei tre figli sanno che sono io la sua voce”.

Oggi, quando gli viene chiesto che lavoro faccia, Valli risponde senza esitazione: “Sono un attore”. La sua carriera è iniziata nel 1988 nel Raffaella Carrà Show come imitatore e ha proseguito con partecipazioni a programmi TV popolari come Casa Vianello e Il Quizzone. Ma il ruolo di Topo Gigio rappresenta sicuramente una delle esperienze più significative della sua carriera.

Il duetto con Lucio Corsi rappresenta una sfida entusiasmante per Leo Valli. “Stiamo facendo moltissime prove”, spiega. “Lucio è un ragazzo davvero in gamba, molto preparato ma anche umile, e credo abbia tutte le qualità per lasciare il segno a Sanremo”.

A quanto pare, è stato proprio l’entourage di Lucio a proporre l’idea di coinvolgere Topo Gigio per questa esibizione speciale. “Ci siamo incontrati nella sua casa discografica a Milano”, racconta Valli. “È stato subito chiaro che sarebbe stata una collaborazione unica”.

Durante la serata dei duetti, sarà Leo Valli a cantare in diretta con l’orchestra, dando voce al celebre pupazzo. “Sarà un momento emozionante, sicuramente diverso da qualsiasi altra performance vista finora al Festival”, anticipa l’attore.

Con il suo immancabile tormentone “strapazzami di coccole”, Topo Gigio è pronto a conquistare anche il pubblico dell’Ariston, regalando una serata indimenticabile che celebra non solo la musica italiana ma anche un’icona amata da generazioni.