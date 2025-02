Leonardo Pieraccioni e il mistero del legame con Teresa Magni: “Abitiamo in case diverse e ci divertiamo molto insieme”

Leonardo Pieraccioni rivela il segreto della sua relazione con Teresa Magni e parla del legame con l’ex moglie Laura Torrisi. La coppia vive felice in case separate.





Leonardo Pieraccioni, attore toscano di 60 anni, è fidanzato con Teresa Magni dal 2022. La coppia ha ufficializzato la loro relazione sui social, rivelando al pubblico un legame che, a quanto pare, è iniziato prima di quel momento. Teresa, madre di una bambina di nome Anna, ha 16 anni in meno di Pieraccioni e non è del mondo dello spettacolo. In un’intervista al settimanale Oggi, l’attore ha condiviso alcuni dettagli sulla loro relazione, rivelando ciò che rende speciale il loro rapporto.

Quando gli è stato chiesto quale fosse il segreto del loro amore, Leonardo Pieraccioni ha messo in evidenza due elementi chiave: “Vivere ognuno a casa propria, vedersi come fidanzati, convivere quando Martina è dalla mamma. E poi ridere, ridere tanto: anche lei è di Firenze, l’umorismo è lo stesso”. Questa formula di vita sembra aver creato per loro una “isola felice”, permettendo alla coppia di mantenere un equilibrio senza pensare a un matrimonio o a una convivenza più stabile.

Il passato con Laura Torrisi

Prima di iniziare la sua storia con Teresa Magni, Leonardo Pieraccioni è stato sposato con Laura Torrisi, conosciuta sul set del film Una moglie bellissima. La loro separazione è stata annunciata nel 2014, dopo aver avuto insieme una figlia, Martina, nata nel 2010. Durante l’intervista, Pieraccioni ha rivelato cosa l’aveva colpito di più di Laura: “Era uguale a me, era la provincia, era il meravigliarsi di tante cose. Era il panino con la porchetta che è sempre meglio dello stellato in cui ti servono la coda di rospo su un piatto d’argento con i pinoli del Madagascar tostati da un bambino svedese di 8 anni”.

Dopo la rottura con Laura Torrisi, Pieraccioni ha confessato di essere rimasto casto per tre anni e mezzo. Durante quel periodo, il suo principale pensiero era dedicato a proteggere Martina dal trauma della separazione. “Nella mia vita non c’era spazio per un’altra ragazza”, ha spiegato, sottolineando quanto fosse importante per lui il benessere della figlia.

La relazione attuale

Oggi, Leonardo Pieraccioni e Teresa Magni continuano a vivere la loro relazione con serenità e gioia. La scelta di vivere in case separate sembra aver giovato al loro rapporto, permettendo a entrambi di mantenere la propria indipendenza pur godendo della compagnia reciproca. La coppia si incontra regolarmente e si dedica a momenti di svago e divertimento, un aspetto che Pieraccioni considera fondamentale per la loro felicità.

La relazione tra Pieraccioni e Magni è un esempio di come le coppie moderne possano trovare soluzioni alternative per mantenere viva la propria intesa. L’attore ha affermato che ridere insieme è una parte essenziale della loro vita quotidiana. La condivisione di momenti divertenti e leggeri ha contribuito a rafforzare il loro legame, rendendo la loro storia d’amore unica e appagante.

Nonostante la stabilità attuale, Leonardo e Teresa non sembrano avere piani imminenti per il matrimonio o una convivenza più tradizionale. Entrambi sembrano soddisfatti della loro situazione attuale e non sentono la necessità di cambiare il loro stile di vita. La loro relazione continua a evolversi, e la coppia si concentra sul godere del presente insieme.