L’eredità di mia sorella è stata uno shock—e ora sospetto un gioco sordido

Quindi, mia zia, benedetta sia la sua anima, è venuta a mancare il mese scorso. Nessun figlio, mai sposata. Non eravamo molto vicine, ma la vedevamo qualche volta all’anno. Comunque, riceviamo questa chiamata dal suo avvocato, che dice che ha lasciato un testamento, e sia mia sorella Michelle che io siamo nominate. Va bene, pensavo che sarebbe stata qualche vecchia gioielleria, magari qualche soldo.





Poi arriviamo all’ufficio dell’avvocato, e lui ci fa la sorpresa. Zia Clara ha lasciato tutto a Michelle. Tutto. La sua casa, i suoi risparmi, persino quella macchina d’epoca che non ha mai guidato. Rimasi sbalordita. Michelle, semplicemente si sedette lì, sembrando come se avesse vinto alla lotteria.

Non fraintendetemi, sono felice per lei. Ma… tutto? Zia Clara ha sempre detto che voleva che condividessimo. Eravamo una famiglia. Chiesi all’avvocato se ci fosse stato qualche tipo di errore. Lui si limitò a scrollare le spalle, dicendo che il testamento era chiaro.

Michelle si sta comportando in modo strano da allora. Tutto segreto, come se stesse nascondendo qualcosa. Ha passato molto tempo nella vecchia casa di zia Clara e non mi lascia venire. Ho provato a chiamarla, chiedendo se potevamo parlare, ma mi ha semplicemente ignorata.

Iniziai a pensare. Zia Clara non era esattamente esperta di tecnologia. Usava ancora il telefono fisso, scriveva lettere. E se qualcuno… l’avesse influenzata? E se qualcuno avesse cambiato il testamento? Decisi di indagare. Iniziai a chiedere in giro nel quartiere, per vedere se qualcuno avesse visto qualcosa di sospetto intorno a casa di zia Clara.

Uno dei vicini, il vecchio signor Henderson, mi disse che aveva visto una macchina strana parcheggiata davanti alla casa di zia Clara alcune settimane prima che morisse. Una berlina scura, la stessa che avevo visto nel parco. Non riusciva a ricordare la targa, ma disse di aver visto qualcuno entrare e uscire dalla casa. Gli chiesi se avesse visto chi fosse, e lui rispose: “Non posso dirlo con certezza, ma indossava un soprabito scuro e un cappello, tirato giù.”

Questo bastò a farmi ribollire il sangue. Qualcuno stava sicuramente tramando qualcosa. Decisi di dare un’occhiata più da vicino alla casa di zia Clara. Aspettai finché Michelle non era lì, e poi andai.

La casa era proprio come la ricordavo, un po’ polverosa, un po’ disordinata, ma piena della personalità di zia Clara. Iniziai a cercare, guardando se c’era qualcosa di fuori posto. Controllai i cassetti, gli armadi, persino sotto i tappeti. Niente.

Poi notai qualcosa di strano nella foto incorniciata sul camino. Era un’immagine di zia Clara e Michelle, scattata anni fa. La cornice sembrava un po’ allentata. La presi e la girai. E lì, nascosto dietro la foto, c’era un piccolo pezzo di carta piegato.

Lo aprii con attenzione. Era una lettera, scritta a mano da zia Clara. Era datata solo pochi giorni prima della sua morte.

“Mia cara,

Se stai leggendo questo, qualcosa è andato storto. Ultimamente mi sono sentita male, e temo che qualcuno stia cercando di approfittarsi di me. Ho cambiato il mio testamento, lasciando tutto a Michelle, ma solo temporaneamente. Ho nascosto un secondo testamento, quello originale, nella vecchia scatola musicale in soffitta. Per favore, trovalo e assicurati che i miei desideri vengano rispettati. Vi voglio bene entrambi.”

Il mio cuore batteva forte. Un secondo testamento? In soffitta? Corse su per le scale, le mani tremanti. La soffitta era buia e polverosa, ma trovai la vecchia scatola musicale nascosta in un angolo. La aprii, e lì c’era una busta sigillata.

Non la aprii. Sapevo che dovevo parlare prima con Michelle. La chiamai, e questa volta rispose. Le dissi che avevo bisogno di vederla, che avevo qualcosa di importante da mostrarle.

Venne da me, sembrando nervosa. Le mostrai la lettera, e i suoi occhi si spalancarono. “Un secondo testamento?” sussurrò.

Andammo insieme all’ufficio dell’avvocato. Gli mostrammo la lettera e il secondo testamento. Era scioccato, ma accettò di aprirlo.

Il secondo testamento era davvero quello originale, lasciando tutto a entrambe, equamente. Il viso di Michelle si fece scuro. “Non… non capisco,” disse. “Non sapevo nulla di questo.”

Poi, il colpo di scena. L’avvocato, un uomo di nome Mr. Finch, schiarì la gola. “C’è qualcos’altro che dovreste sapere,” disse. “Ricevetti una chiamata da qualcuno che affermava di essere zia Clara, alcune settimane fa. Mi chiesero di cambiare il testamento, per lasciare tutto a Michelle. Pensai fosse lei, ma ora…”

Tirò fuori il suo telefono e fece partire la registrazione della chiamata. Era la voce di zia Clara, ma sembrava… tesa, quasi forzata.

“Qualcuno ha impersonato zia Clara,” dissi, la voce tremante. “Ma chi?”

Tornammo a casa di zia Clara, questa volta insieme. Cercammo di nuovo nella casa, più a fondo questa volta. E poi, lo trovammo. Un compartimento nascosto nella parte posteriore dell’armadio di zia Clara. Dentro, c’era un piccolo registratore.

Facemmo partire la registrazione. Era zia Clara, che parlava con qualcuno. Sembrava spaventata.

“Per favore,” disse, la voce tremante. “Lasciami in pace. Firmo quello che vuoi.”

“Quella è la voce del mio ex-marito,” disse Michelle, la voce un sussurro. “È sempre stato interessato ai soldi di zia Clara. Sapeva che aveva dei risparmi.”

Chiamammo la polizia. Indagarono e trovarono prove che collegavano l’ex-marito di Michelle all’impostazione e alla coercizione di zia Clara. Stava cercando di rubare la sua eredità.

Il premio fu questo: le intenzioni originali di zia Clara furono rispettate. Michelle e io ereditammo equamente. Usammo parte dei soldi per assumere un caregiver per il signor Henderson, la cui salute era in declino. E, usammo parte dei soldi per ristrutturare la casa di zia Clara, trasformandola in un centro comunitario per anziani.

La lezione di vita qui è di fidarsi sempre del proprio istinto. Se qualcosa sembra sbagliato, probabilmente lo è. E non sottovalutare mai il potere della famiglia. Anche quando le cose sembrano impossibili, insieme si può superare qualsiasi cosa.

Non lasciare che nessuno approfitti di te o dei tuoi cari. Cerca sempre la verità e non rinunciare mai a ciò che è giusto.

