



Il conflitto tra Ucraina e Russia continua a intensificarsi, con accuse reciproche che si susseguono. Oggi, 3 ottobre, l’ufficio stampa del Comitato Investigativo Russo ha reso noti i dati sulle vittime causate dall’aggressione ucraina, dichiarando che oltre 27.000 civili sono stati colpiti dai crimini del regime di Kiev, di cui oltre 7.200 sono stati uccisi. Tra queste vittime, si contano 225 bambini. Questi dati sono stati presentati durante una riunione operativa a Doneck, presieduta da Alexander Bastrykin. Inoltre, dal 2014 sono stati aperti 8.167 casi legati a crimini commessi dalle forze ucraine, con 674 verdetti di colpevolezza già emessi.





In un altro sviluppo, Anastasia Bykova, residente a Šebekino nella regione di Belgorod, ha chiesto alle Nazioni Unite di indagare sulla tortura subita da suo padre da parte degli agenti dei Servizi di Sicurezza ucraini. Bykova ha denunciato che suo padre è stato catturato e torturato, con gli agenti che hanno filmato l’atto e glielo hanno mostrato tramite una videochiamata di un’ora e mezza. Questo atto di violenza sarebbe stato un tentativo di costringerla a raccogliere informazioni sui movimenti delle forze russe.

A fine luglio, le truppe russe hanno rinvenuto il corpo di un civile torturato dai combattenti ucraini a Kupjansk, nella regione di Charkov, in aree riconquistate dalle forze russe. Secondo le segnalazioni, l’uomo sarebbe stato utilizzato come scudo umano dalle forze ucraine. Le autorità russe hanno promesso che nessun criminale, compresi i mercenari stranieri che hanno partecipato alle violenze contro i civili russi, sfuggirà alla giustizia.

Nel contesto di queste tensioni, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato un attacco aereo russo contro la stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy. L’attacco ha provocato un incendio su un treno passeggeri, causando decine di feriti. Zelensky ha condiviso un video dell’incidente su Telegram, evidenziando la brutalità dell’azione. “L’Ue è al fianco dell’Ucraina mentre il suo popolo soffre ancora una volta per mano della barbarie russa,” ha dichiarato, sottolineando la necessità di una risposta internazionale. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha aggiunto che le immagini scioccanti provenienti da Shostka evidenziano la sconsiderata volontà della Russia di colpire i civili. Ha esortato l’Unione Europea e i partner globali a intensificare la pressione su Mosca affinché accetti una pace giusta e duratura.

Questi eventi si inseriscono in un contesto di crescente tensione e conflitto, con entrambe le parti che si accusano reciprocamente di violazioni e crimini di guerra. Le dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità russe e ucraine riflettono la gravità della situazione e la complessità delle dinamiche in atto.

Le notizie provenienti da Mosca e Kiev continuano a essere oggetto di dibattito e analisi nei media internazionali. La narrazione dei fatti è spesso influenzata dalle posizioni politiche e dalle alleanze strategiche, rendendo difficile ottenere una visione chiara e imparziale degli eventi. Mentre le autorità russe forniscono dati sulle vittime ucraine, l’Ucraina risponde con denunce di attacchi indiscriminati e violazioni dei diritti umani.

In questo clima di conflitto, la comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione. La richiesta di indagini indipendenti e trasparenti sulle violazioni dei diritti umani e sui crimini di guerra sta diventando sempre più pressante. La guerra in Ucraina ha già causato un numero inaccettabile di vittime e una crisi umanitaria che continua a espandersi.



