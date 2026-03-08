Non ho parlato con mio padre per 25 anni: quando l’ho rivisto al matrimonio di mia nipote è successo qualcosa che non mi aspettavo





“Non ho parlato con mio padre per venticinque anni. Il mio terapeuta mi disse: se sei in una relazione in cui tu dai sempre e l’altra persona prende sempre—lascia semplicemente la tua estremità del tronco. Smetti di farti avanti e vedi se l’altra persona lo raccoglie.





Avevo sempre paura di farlo con mio padre perché temevo che non lo avrebbe fatto, ed è esattamente quello che è successo. Così ho tagliato i rapporti con lui. Il silenzio mi faceva sentire potente perché potevo controllarlo.

La gente cercava di avvertirmi: ‘È più il tuo peso che il suo.’ Per molto tempo non gli ho creduto, ma era vero. Richiedeva così tanta energia mantenere la mia posizione, non rispondere mai alle sue chiamate. Ero ancora aggrappata alla rabbia e alla furia.

Era stato un alcolista per tutta la mia vita. Non mi sono mai sentita sostenuta. Non ho mai sentito che fosse interessato a quello che facevo. Non ho mai sentito di ricevere amore da lui. E avevo bisogno di un qualche riconoscimento di questo.

Pensavo che se avessi interagito con lui, lo avrei lasciato libero dalle sue responsabilità. Non sono sicura di quando le cose siano cambiate. Ti è mai capitato un momento in cui semplicemente decidi di non voler più dipendere da qualcuno? Mi è successo con dei fidanzati del passato, e un giorno è successo anche con mio padre.

È stato subito dopo che mio marito ha avuto un ictus. Sapevo che anche mio padre aveva avuto recentemente un ictus, così mentre tornavo a casa dall’ospedale gli ho fatto una telefonata. Ora parliamo occasionalmente.

Non pretendo nulla da lui. Non cerco di cambiarlo. So che non avremo mai il tipo di rapporto che ho sempre voluto, ma questo lo ricevo da altre persone. Ho una grande vita. Ci sono persone a cui importa di me, che amo, e so che mi amano. E

penso che lui mi ami a modo suo, immagino. Ha avuto una vita difficile: suo padre si è suicidato quando lui aveva otto anni. Quindi fa del suo meglio. Una volta dicevo sempre: ‘Beh, questo non è abbastanza!’ Ma ho lasciato andare questa cosa. L’ho visto per la prima volta in venticinque anni al matrimonio di mia nipote.

Ora è un piccolo vecchio. Ottantadue anni, e un po’ curvo. C’erano le mie sorelle. Abbiamo tutti ballato. Tutti ridevano, si aggiornavano. Non c’erano litigi. Non c’era: ‘Quando avevo sei anni, non mi hai lavato il bucato!’ Non so come descriverlo; era semplicemente leggero.”







