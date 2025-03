L’ex moglie di Hulk Hogan in lacrime sui social mentre lui e la nuova consorte si godono uno snack: la reazione che sorprende tutti!

La scorsa settimana ha visto emergere una vicenda controversa che ha coinvolto Linda Hogan, ex moglie del famoso wrestler Hulk Hogan. In un video emotivo condiviso sui social, Linda si è mostrata in lacrime, raccontando le difficoltà del suo matrimonio con Hulk, la sua relazione problematico con la loro figlia Brooke e i problemi legati ai versamenti degli assegni di mantenimento. Ha descritto Hulk come “un completo bugiardo” e “un dipendente dal sesso”, esprimendo la sua frustrazione e il dolore per la situazione.





In risposta a queste dichiarazioni, Hulk Hogan e la sua nuova moglie, Sky Daily, hanno pubblicato un video su Instagram che ha sollevato molte sopracciglia. Nella clip, entrambi appaiono sorridenti e divertiti mentre mangiano popcorn, senza aggiungere alcuna didascalia o commento. Questo gesto è stato interpretato come una reazione sarcastica e poco empatica nei confronti di Linda e della sua difficile situazione.

Le reazioni sui social sono state prevalentemente a favore di Hulk Hogan, un personaggio iconico negli Stati Uniti, specialmente in un contesto politico attuale che tende a favorire figure come lui. Tuttavia, questo supporto non è stato universale e ha suscitato anche critiche, in particolare per la mancanza di sensibilità mostrata nella reazione alla sofferenza dell’ex moglie.

Un ulteriore sviluppo della vicenda è arrivato dalla figlia Brooke Hogan, che ha deciso di prendere le distanze sia dalla madre che dal padre. In un’intervista con TMZ, Brooke ha rivelato di non avere più rapporti con nessuno dei due, citando esperienze di abusi emotivi e verbali, e in alcune occasioni anche fisici. Sebbene abbia specificato di non essere mai stata picchiata da Hulk, ha insinuato che le difficoltà potessero derivare dalla madre, Linda. Quest’ultima ha replicato dichiarando l’intenzione di portare in tribunale Brooke, in un tentativo di risolvere le tensioni familiari.

La situazione si presenta dunque complessa e carica di emozioni, con ogni membro della famiglia che sembra affrontare le proprie battaglie personali. La reazione di Hulk e Sky ha sollevato interrogativi sulla loro sensibilità e sul modo in cui gestiscono le critiche, mentre Linda continua a esprimere il suo dolore e la sua frustrazione sui social.

Questo dramma familiare ha messo in luce non solo le dinamiche interne della famiglia Hogan, ma anche il modo in cui le celebrità interagiscono con il pubblico attraverso i social media. La scelta di Hulk e Sky di rispondere in modo apparentemente indifferente alle lacrime di Linda ha generato un dibattito su cosa significhi realmente essere una figura pubblica e le responsabilità che ne derivano.

