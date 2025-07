L’ex tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli, risponde alle critiche sui social riguardanti presunti eccessi nella chirurgia estetica e il cambiamento del suo aspetto fisico

Negli ultimi giorni, Ludovica Valli, ex protagonista di Uomini e Donne, è stata al centro di numerose polemiche sui social network. Diversi utenti hanno commentato il suo aspetto fisico, accusandola di aver fatto ricorso in maniera eccessiva alla chirurgia estetica. I commenti, in particolare sotto un suo recente video su TikTok, hanno spinto la giovane a intervenire per chiarire la sua posizione.





Nel video pubblicato su TikTok, Ludovica Valli si mostra senza trucco, in costume da bagno, mentre trascorre una giornata al mare con il compagno Gianmaria Di Gregorio e la loro terza figlia, Lola. Alcuni utenti non hanno esitato a criticare il suo aspetto fisico, scrivendo frasi come: “Ma era così bella”, “Che hai fatto in faccia?” o ancora “Mamma se è cambiata”. Altri, invece, l’hanno paragonata ironicamente alla showgirl Carmen Russo, un confronto che ha portato Valli a rispondere con altrettanta ironia: “Arrivarci come lei alla sua età”.

In merito ai presunti ritocchi estetici, l’ex tronista ha deciso di essere trasparente, spiegando che gli interventi effettuati in passato sono stati limitati e che non intende ripeterli. “In ogni caso ciò che ho fatto al mio viso, due punture al naso e 10 anni fa ormai 4 alle labbra (che mai più toccherò perché mi vedevo bruttissima) l’ho sempre ammesso… Ho perso anche quasi 10 kg da quando ero a Uomini e Donne e lo si vede subito dal viso. In ogni caso devo piacermi io”, ha scritto sui social.

La questione dei commenti sull’aspetto fisico delle celebrità non è nuova. Sempre più spesso, personaggi pubblici si trovano a dover rispondere a critiche o osservazioni non richieste sul loro corpo. Recentemente, anche altre figure del mondo dello spettacolo hanno affrontato situazioni simili. Tra queste, Alena Seredova, che ha replicato a un utente che le aveva scritto: “Sei più bella adesso che sei più formosa che quando eri giovane”. Anche Belen Rodriguez è stata oggetto di osservazioni sul suo peso, con un utente che le aveva detto: “Sei bella ma diventata troppo magra”. La risposta della showgirl non si era fatta attendere: “Ad essere sincera ho preso 4 chili e li adoro”.

Il caso di Ludovica Valli evidenzia ancora una volta quanto sia diffusa la tendenza a commentare l’aspetto fisico delle persone pubbliche, spesso senza considerare l’impatto che tali giudizi possono avere. Tuttavia, la risposta della giovane sembra voler sottolineare un messaggio chiaro: ciò che conta davvero è sentirsi bene con sé stessi.