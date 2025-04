“Li hanno avvisati al telefono”: ex concorrenti del Grande Fratello ricevono una brutta notizia

La diciottesima edizione del Grande Fratello si è conclusa con il trionfo di Jessica Morlacchi, che ha battuto Helena Prestes nel duello finale. La cantante, ex componente dei Gazosa, ha conquistato il pubblico grazie alla sua autenticità e al percorso di crescita personale vissuto all’interno della Casa. La vittoria di Jessica ha segnato uno dei momenti più emozionanti di questa stagione, caratterizzata da numerose polemiche e colpi di scena. A condurre lo show è stato ancora una volta Alfonso Signorini, che ha guidato una delle edizioni più discusse degli ultimi anni.





Come da tradizione, i fan del programma hanno subito rivolto l’attenzione al party conclusivo, un evento simbolico che chiude ufficialmente il reality e offre l’opportunità di rivedere insieme i protagonisti lontano dalle telecamere. Nei giorni scorsi, l’influencer Amedeo Venza, noto per le sue anticipazioni sul mondo del gossip televisivo, aveva annunciato che la festa si sarebbe tenuta entro la fine di aprile. “I preparativi sono già in corso”, aveva dichiarato, lasciando intendere che l’organizzazione fosse a buon punto.

Tuttavia, nelle ultime ore, lo stesso Venza è tornato sull’argomento con un aggiornamento che ha sorpreso molti. Secondo quanto riportato, il party potrebbe essere a rischio annullamento. “Festa del GF in forse! Inizialmente doveva svolgersi entro la fine di questo mese”, ha spiegato l’influencer, “poi, visti anche gli ultimi avvenimenti, pare che sia in forse perché c’è molta confusione e poco entusiasmo generale tra gli ex concorrenti. Due in particolare avrebbero sfatto tutto… Restate connessi per altri aggiornamenti”. Le sue parole hanno alimentato ipotesi su possibili tensioni tra i partecipanti, lasciando intendere che il clima post-reality non sia dei più sereni.

Secondo alcune fonti vicine al programma, l’entusiasmo per l’evento sarebbe stato smorzato da attriti interni e da una generale disorganizzazione. “C’è molta freddezza tra alcuni gieffini, e questo ha raffreddato l’interesse di molti a partecipare”, ha rivelato una fonte anonima. Non è ancora chiaro chi siano i due ex concorrenti citati da Venza, ma il gossip si è già scatenato sui social, dove i fan stanno facendo supposizioni sui possibili responsabili.

Non è la prima volta che il party finale del Grande Fratello diventa oggetto di polemiche. Già al termine della diciassettesima edizione, erano emerse voci su una presunta lite durante la festa tra Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi, rispettivamente ex e attuale fidanzato di Greta Rossetti. Anche se l’episodio non è mai stato confermato ufficialmente, aveva generato un acceso dibattito, dimostrando come le dinamiche tra i concorrenti possano rivelarsi complicate anche dopo la fine del programma.

Questa volta, le tensioni sembrano essere più sottili ma altrettanto significative. Il party, che dovrebbe rappresentare un momento di celebrazione e leggerezza, rischia di trasformarsi in un’occasione mancata, con molti gieffini apparentemente poco motivati a partecipare. La mancanza di entusiasmo potrebbe riflettere un clima generale di freddezza che ha caratterizzato i rapporti tra alcuni protagonisti di questa edizione.

Nonostante le incertezze, la vittoria di Jessica Morlacchi rimane il momento più importante di questa stagione. La cantante ha saputo conquistare il pubblico con la sua spontaneità e il suo carattere, imponendosi come uno dei volti più amati del Grande Fratello. Il suo successo ha oscurato le polemiche che hanno accompagnato il reality, confermando la forza del suo percorso personale e professionale.