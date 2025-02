Lil Jolie sorprende a Sanremo con una maglia del Napoli modificata, reazioni in studio: “Ma davvero?”

Nel corso dell’odierna puntata di BellaMa’, trasmissione condotta da Pierluigi Diaco e Nancy Brilli sul secondo canale della Radiotelevisione italiana, si è verificato un episodio piacevolmente grottesco, non privo di un sapore “goliardico”, che ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi durante il collegamento con Sanremo da parte di Roberta Capua.





La signora Capua, collegata con la città ligure per aggiornare il pubblico sulle novità del tanto atteso Festival di Sanremo 2025, stava intervistando brevemente le giovani artiste Ranchelli e Lil Jolie, entrambe in gara tra le “Nuove Proposte”.

Tutto si sarebbe svolto come di consueto, senza alcun intoppo, se dal cappotto azzurro di Lil Jolie non fosse uscito un dettaglio insolito che ha attirato l’attenzione di Roberta Capua: la maglia di Lil Jolie. La caparbietà della stampa “Bukkin”, nel caratteristico stile di moda sportiva, ha fatto scattare una proposta da parte della Capua, che, incerta nel pensiero, ha erroneamente preso la maglia per un modello storico dell’abito azzurro del F. C. Napoli, di cui le due artiste sono molto devote.

Ma la sorpresa è arrivata quando si è scoperto che la maglia non era quella tradizionale degli atleti napoletani, bensì un modello più piccolo e decisamente “bizzarro”, realizzato in tela celeste con la scritta “Bukkin” stampata sul petto. Se non la conoscete, “Bukkin” è un termine napoletano che, tradotto, indica un giovane furbo o, in modo più semplice, un “scaltrino”.

Il piccolo malinteso ha suscitato una risata inaspettata in diretta. Colto di sorpresa dal termine, Pierluigi Diaco ha chiesto: “Oh, cos’è scritto? Non capisco. È una parola poco decente? Uno scherzo?”. Nancy Brilli, con la sua solita grazia, ha cercato di spiegare il termine, ridendo, cercando di renderlo più accettabile, mentre Vale LP, ancora a fatica nel trattenere la risata, si stringeva nelle spalle, divertita dalla comicità improvvisa.

Il video dell’incidente, subito diffuso su internet, è diventato virale. La compagnia virtuale si è divertita molto con la scena, e anche questa volta il riscontro è stato acuto, poiché ha messo in evidenza la sincerità, non tanto delle conduttrici, quanto degli ospiti in studio. Non è la prima volta che un episodio simile accade: anche la cantante Villain, durante un concerto a Napoli, aveva indossato un abito che suscitò una reazione simile.

Questo episodio dimostra come, a volte, piccoli imprevisti possano diventare momenti di grande comicità, portando una ventata di freschezza e spontaneità nella diretta.