Lite ad Amici 24 tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo: “Ignorante, mi sono fatto il c”, Maria De Filippi interviene**

Durante l’episodio di sabato 26 aprile del popolare programma televisivo “Amici”, trasmesso su Canale 5, si è verificato un acceso alterco tra i maestri di danza Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. La discussione è nata durante il giudizio sull’esibizione del ballerino Francesco Fasano. Celentano ha riconosciuto dei miglioramenti nel giovane ballerino, ma ha anche aggiunto che quando esegue movimenti meno tecnici, tende a “perdersi” e a lasciarsi andare, cosa che secondo lei non dovrebbe accadere.





Emanuel Lo, in disaccordo con la collega, ha ribattuto: “Secondo me devi lasciarti andare perché la danza non è matematica ma è arte”. Questo commento ha innescato un acceso dibattito tra i due insegnanti. Celentano, infastidita dalla contraddizione, ha risposto: “Non dire stupidaggini. È meglio stare zitti quando si dicono cavolate. Tu troppo spesso dici cavolate. Ti rode perché tu certe correzioni non gliele puoi fare”. Emanuel Lo, a sua volta, ha risposto con tono deciso: “Tu puoi parlare solo di tecnica, l’arte non sai cosa sia. Posso dirti una cosa? Tu sei una ignorante. Tu ignori chi hai di fronte. Non sai chi è il tuo collega”.

La tensione è salita ulteriormente quando Celentano ha replicato definendo Emanuel Lo come l’ignorante, sostenendo che lui ignora ciò che dice. La discussione ha continuato a svilupparsi con Emanuel Lo che ha ribadito la sua competenza nella danza classica: “Io ho studiato danza classica dai sei anni all’età adulta. So quello che dico”. Nonostante ciò, Celentano ha insistito: “Non sai quello che dici, evidentemente l’hai studiata male”.

A quel punto, Emanuel Lo, visibilmente irritato, ha risposto: “Non essere offensiva. Io ho tutte le competenze per parlare anche del classico. Ho studiato, mi sono fatto il c***”. Celentano ha continuato a mettere in dubbio le competenze del collega, mentre Emanuel Lo ha concluso ribadendo il suo punto di vista: “Il mio pensiero è che la danza non è matematica ma è arte. Questa è una mancanza di rispetto, non ti sei informata sul collega che hai davanti”.

L’intervento della conduttrice Maria De Filippi è stato necessario per riportare la calma in studio. La De Filippi ha sottolineato come chi guarda il programma per la prima volta potrebbe pensare che queste discussioni siano costruite ad arte, ma ha assicurato che non è così. Ha infatti riportato un commento di Amadeus, che dopo aver visto la prima puntata aveva detto: “Non pensavo che la Celentano fosse così”. Ha poi aggiunto che Celentano può esplodere dal nulla.

La lite tra i due maestri ha acceso un dibattito sulla natura della danza e sull’importanza della tecnica rispetto all’arte. La questione sollevata da Emanuel Lo riguarda il modo in cui la danza dovrebbe essere interpretata: come un’espressione artistica libera o come una disciplina rigorosa e tecnica.

La controversia tra Celentano ed Emanuel Lo non è nuova al pubblico di “Amici”, poiché i due hanno spesso avuto divergenze di opinioni su come valutare e guidare i giovani talenti della scuola. Tuttavia, questo scontro sembra aver toccato corde particolarmente sensibili riguardanti la definizione stessa di danza e le competenze necessarie per insegnarla.