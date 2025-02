Lite con l’ex convivente, torna nella sua abitazione e accoltella la figlia adolescente: donna denunciata

Un grave episodio di violenza domestica si è verificato a Catania, dove una madre di 34 anni ha aggredito la propria figlia di 14 anni, ferendola con un coltello. La segnalazione alle forze dell’ordine è pervenuta dall’ospedale, dove la ragazza era stata trasportata con una ferita da accoltellamento al braccio. La giovane ha raccontato agli agenti che l’aggressore era la madre, la quale si era poi resa irreperibile.





Secondo le indagini, il conflitto tra la donna e l’ex compagno, padre della minore, era scoppiato poco prima dell’incidente. Tornata a casa in preda alla rabbia, la madre ha sfogato la sua frustrazione sulla figlia, che l’aspettava. Dopo aver sbattuto la porta, la donna si è diretta in cucina, ha afferrato un lungo coltello e ha colpito l’adolescente al braccio, causando una ferita di otto centimetri. La ragazzina è stata medicata al pronto soccorso, dove le sono stati applicati dieci punti di sutura.

La 14enne ha raccontato ai poliziotti della squadra volanti della questura di Catania che la madre aveva già manifestato comportamenti violenti in passato, culminati in questo grave episodio. Dopo aver affidato la giovane al padre, gli agenti hanno avviato le ricerche della donna, la quale non rispondeva al cellulare. È stata rintracciata successivamente nella sua abitazione, dove il coltello utilizzato nell’aggressione è stato trovato e sequestrato. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che la donna era stata segnalata in precedenza per aggressioni a parenti e vicini di casa.