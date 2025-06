Lite furiosa a Isola dei Famosi: Fantini e Giarrusso quasi alle mani – “Ti ammazzo mer*a”, “Mi ha messo le mani al collo”

Tensione alle stelle durante la puntata del 18 giugno dell’Isola dei Famosi. Un episodio inaspettato ha visto protagonisti Omar Fantini e Dino Giarrusso, che durante una partita di mini pallanuoto sono arrivati a un confronto fisico. I due naufraghi si sono afferrati per il collo davanti alle telecamere, lasciando il pubblico e lo studio visibilmente scossi. Tuttavia, ciò che ha fatto più discutere sono state le accuse reciproche emerse successivamente.





Dino Giarrusso ha raccontato la sua versione dei fatti, affermando di essere stato minacciato da Omar Fantini con parole molto gravi: “Omar mi ha detto ‘Ti ammazzo merda, ti tengo venti minuti sott’acqua, ti ammazzo’. Da contratto, non si potrebbe minacciare un’altra persona”. Queste dichiarazioni hanno suscitato grande clamore, trasformando un momento di tensione in un vero caso.

Dal canto suo, Omar Fantini ha replicato con una controaccusa altrettanto seria, sostenendo che Giarrusso avrebbe avuto un comportamento aggressivo non solo nei suoi confronti ma anche verso una concorrente: “Lui invece che dirlo, l’ha fatto. Si è attaccato al collo e mi ha tirato giù da dietro, immediatamente dopo l’ha fatto a Cristina. Un uomo che prende una donna per la gola e se la tira dentro”. Fantini ha poi aggiunto: “Ho sbagliato, ma meglio di un uomo che tira per il collo una donna”, sollevando così il delicato tema della violenza sulle donne.

La situazione è stata ulteriormente complicata dall’intervento della conduttrice Veronica Gentili, che ha espresso il suo disappunto per quanto accaduto: “È molto brutto quello che abbiamo visto. Siete tutti adulti e vaccinati, pensiamo che potete mettervi a fare una partita di mini pallanuoto senza prendervi per il collo”. Le sue parole hanno evidenziato la gravità del comportamento dei due naufraghi, sottolineando come un semplice gioco si sia trasformato in un episodio di violenza fisica e verbale.

Le accuse di Fantini hanno però trovato una ferma opposizione da parte della moglie di Giarrusso, Sara Garreffa, che è intervenuta per difendere il marito: “Non ci sto. Accusare Dino Giarrusso di violenza sulle donne, non ci sto”. Garreffa, avvocato di professione, ha persino minacciato azioni legali contro chiunque diffonda tali accuse. Anche il conduttore de La Zanzara, Giuseppe Cruciani, ha espresso la sua opinione sull’episodio, minimizzando il gesto di Giarrusso: “Giarrusso era impegnato in una gara e ci ha messo dell’ardore, non penso proprio che questa sia violenza sulle donne”. Sulla stessa linea si è posta anche Veronica Gentili, che ha precisato: “Non credo sia il caso di tirare in ballo la violenza sulle donne per questa roba”.

L’intera vicenda ha sollevato un acceso dibattito sia all’interno dello studio che tra il pubblico a casa. Mentre alcuni ritengono che entrambi i naufraghi abbiano avuto comportamenti inaccettabili, altri hanno preso le difese di uno o dell’altro protagonista. L’episodio ha messo in evidenza come situazioni apparentemente leggere, come un gioco televisivo, possano degenerare rapidamente se non gestite con maturità e rispetto reciproco.

L’Isola dei Famosi continua quindi a far parlare di sé, non solo per le dinamiche del reality ma anche per episodi controversi come questo. Resta da vedere se ci saranno conseguenze disciplinari per i due concorrenti o se la questione si concluderà con le scuse reciproche e un richiamo ufficiale da parte della produzione.