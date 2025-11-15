Lo sportello si apre all’improvviso, cade da pulmino: donna disabile di 47 anni muore a Terni





Un tragico incidente ha scosso la comunità umbra, dove una donna di 47 anni, con disabilità, ha perso la vita dopo 24 ore di agonia. L’episodio è avvenuto lungo la superstrada Flaminia, tra Trevi e Campello sul Clitunno, mentre la donna viaggiava su un pulmino insieme ad altre persone. La vittima è caduta dal veicolo in movimento, un evento drammatico che ha portato a conseguenze fatali.





La donna è stata immediatamente soccorsa dai servizi di emergenza, tra cui il 118 e l’elisoccorso Nibbio, che l’hanno trasportata d’urgenza presso l’ospedale. Qui, i medici hanno riscontrato gravi lesioni, tra cui un’emorragia cerebrale, e la donna è stata ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata. Nonostante gli sforzi dei sanitari, il suo stato di salute è rapidamente peggiorato, e nelle ultime ore il suo cuore ha smesso di battere.

Secondo le prime ricostruzioni, la caduta dal pulmino sarebbe stata accidentale. Fonti investigative indicano che l’incidente è stato causato dall’apertura di uno degli sportelli del veicolo mentre era in movimento. A seguito dell’incidente, il conducente di un camion che viaggiava dietro al pulmino si è fermato prontamente per prestare assistenza e segnalare l’accaduto. Le autorità hanno chiuso la strada per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi necessari.

Le indagini sono attualmente in corso da parte della polizia stradale, sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Spoleto. Gli accertamenti si concentreranno non solo sulle dinamiche dell’incidente, ma anche sullo stato del pulmino coinvolto. Sarà fondamentale chiarire come e perché lo sportello si sia aperto mentre il veicolo era in movimento, un aspetto cruciale per comprendere le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Questo incidente segna un triste capitolo per la sicurezza stradale nella regione. Negli ultimi cinque giorni, si sono verificati altri quattro incidenti sulla superstrada Folignate, evidenziando un preoccupante aumento di eventi simili. Solo pochi giorni fa, una carambola tra tre auto lungo la SS 75 Centrale Umbra aveva già fatto registrare tre feriti, seguita da ulteriori tamponamenti sulla Flaminia.

La comunità locale è in lutto per la perdita di una vita così giovane e preziosa. La notizia ha suscitato grande commozione, e molti si sono uniti nel cordoglio per la famiglia della vittima, che ora deve affrontare un dolore inimmaginabile.

In attesa di ulteriori sviluppi, le autorità continuano a monitorare la situazione e a raccogliere testimonianze da eventuali testimoni dell’incidente. La speranza è che le indagini possano fornire risposte chiare e contribuire a prevenire simili tragedie in futuro.

Il caso della donna di 47 anni non è isolato, e le autorità sono chiamate a riflettere sulle misure di sicurezza da adottare per garantire la protezione di tutti gli utenti della strada, in particolare quelli più vulnerabili. La comunità attende con ansia i risultati delle indagini, sperando che possano portare alla luce le cause di questo tragico evento e contribuire a migliorare la sicurezza stradale nella regione.



