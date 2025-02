Lorenzo e Javier: la svolta tra Helena e l’argentino al Grande Fratello

Nel cuore della Casa del Grande Fratello, la tensione tra Helena e Javier sembra finalmente essersi allentata, grazie a un incontro rivelatore che cambia le carte in tavola.





Le cose tra Helena Prestes e Javier Martinez hanno preso una piega inaspettata. Dopo il colpo di scena di Zeudi Di Palma, che ha espresso il suo sostegno a una possibile relazione tra i due, l’atmosfera tra i concorrenti si è fatta più chiara. Zeudi ha dichiarato apertamente: “Se il tuo bene è stare con lui, per me va benissimo. Sono super felice.” Questo ha dato il via a una nuova fase, e nella notte, i due si sono finalmente trovati soli insieme, in un momento di intimità a bordo piscina.

Nonostante il legame iniziale tra Helena e Zeudi, che sembrava essere più forte, adesso le cose tra Helena e Javier hanno preso una piega completamente diversa. Dopo che Zeudi ha fatto il passo indietro, esprimendo di volerli vedere felici, Helena e Javier si sono avvicinati sempre di più. Questo cambiamento è stato evidenziato da una serie di confidenze tra i due, tra cui quelle fatte da Javier riguardo ai suoi sentimenti.

In una conversazione con Amanda Lecciso, Javier ha ammesso di aver avuto paura di avvicinarsi a Helena, ma ora si rende conto che tra loro c’è qualcosa di speciale. “Mi rendo conto che i miei atteggiamenti cozzano un po’ quando dico che tra me e Helena c’è un’amicizia,” ha confessato, “Io tengo tanto conto di quello che mi dimostra, ma certe cose non le so proprio gestire.”

Quella notte, mentre la canzone “Rocketman” di Elton John suonava in sottofondo, Helena si è lasciata andare, dicendo: “Sono così stanca, vorrei tanto essere felice. Cosa vorrei? Essere amata, amare, una famiglia.” A quel punto, Javier, prendendola tra le braccia, le ha risposto: “Sei già felice e lo sarai di più. Non hai nulla che non va, sei speciale, sei la mia pagliaccia, sei divertente, sei profonda, sei bellissima, sei tutto! E un giorno sarai una madre fantastica, io ti vedo già e ne sono certo.”

Un momento carico di emozione e affetto, ma il tanto atteso bacio non è arrivato. La domanda ora è: arriverà il tanto sospirato passo successivo nella loro relazione?