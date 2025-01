Lorenzo Spolverato minaccia di abbandonare il GF: “Helena, dovresti vergognarti. Se Shaila esce, me ne vado.”

La tensione all’interno della Casa del Grande Fratello continua ad aumentare. Lorenzo Spolverato si trova nuovamente al centro delle polemiche dopo l’acceso scontro avuto durante l’ultima diretta con Helena Prestes. Il concorrente ha annunciato l’intenzione di abbandonare il reality deluso dalle dinamiche interne. Resta da vedere se manterrà la parola oppure se, come in passato, deciderà di rimanere.





Nei giorni scorsi Lorenzo aveva promesso che se Helena non fosse stata squalificata a causa dei suoi comportamenti controversi, lui stesso se ne sarebbe andato. Tuttavia, la produzione non ha preso alcun provvedimento disciplinare contro di lei. Al contrario ha optato per un televoto che coinvolge Helena ma anche Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi, spingendo Lorenzo a rimanere almeno fino al prossimo appuntamento per scoprire il risultato delle votazioni del pubblico.

Durante la diretta Lorenzo e Helena hanno avuto una violenta discussione. Lui ha ribadito il proprio disappunto per le dinamiche del reality e l’intenzione di abbandonarlo. In un acceso scambio di battute Lorenzo ha dichiarato: “Sei piccola così. Io finte? Allora me ne andrò anche io e avrai vinto tu. Ma vincerai solo il gioco, non la vita. Quando capirai certe cose sarà troppo tardi. Non ti darò la soddisfazione di nominarmi. Sto anche riflettendo sul fatto che tra una settimana me ne andrò. Non avrai dunque neanche il piacere di eliminarmi. Hai tutte le ragioni tu. Ti credi una diva, pensi di essere la regina di questo reality e in un certo senso ci stai riuscendo. Mi dispiace aver conosciuto questo tuo lato. Vergognati.”

La tensione nella casa cresce minuto dopo minuto. Cinque concorrenti affrontano l’inevitabile verdetto del televoto: chi dovrà abbandonare il gioco? Helena, Luca, Shaila, Ilaria o Tommaso? Lorenzo non nasconde le sue paure: se a dover lasciare la casa dovesse essere la sua amata Shaila, anche lui farebbe le valige senza esitazione. Ma sarebbe davvero pronto a rinunciare all’avventura?

Gli altri concorrenti osservano attoniti lo scontro tra Lorenzo e Helena, ormai ai ferri corti. Alcuni si schierano con l’uno, altri con l’altra, aumentando la frattura all’interno del gruppo. Jessica, in nomination insieme a Helena, matura una sofferta decisione: la tensione è ormai insostenibile, è giunto il momento di abbandonare il reality e tornare alla realtà.

E mentre il conto alla rovescia per la diretta di lunedì procede inesorabile, nessuno riesce a distogliere lo sguardo dall’orologio. I litigi sembrano moltiplicarsi, le alleanze cambiare ad ogni istante. Chi riuscirà a resistere alla pressione? Solo la fine del televoto svelerà i nomi di chi dovrà uscire dalla porta rossa e chi, invece, potrà restare ancora nella casa.

Il pubblico e i social in subbuglio

Fuori dalla casa, il pubblico è diviso tra chi appoggia Lorenzo e chi lo accusa di utilizzare strategie per attirare l’attenzione. Sui social media, le sue dichiarazioni contro Helena sono diventate virali, alimentando discussioni accese tra gli spettatori. Anche le affermazioni di Helena, che si è difesa incolpando Lorenzo di voler distogliere l’attenzione dai propri errori, hanno riscosso eco tra i fan.

Il futuro di Lorenzo nel reality è incerto

Mentre il giorno del televoto si avvicina, la domanda permane: Lorenzo Spolverato abbandonerà davvero la casa del Grande Fratello, o sarà un’altra delle sue provocazioni destinate a rientrare? Le dinamiche del gioco e le sue tensioni interne sembrano rendere la risposta tutt’altro che prevedibile. Intanto, occhi puntati sulla puntata del 13 gennaio, che potrebbe segnare una svolta per il percorso del concorrente e per gli equilibri del reality.