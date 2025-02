L’orfano ha dato da mangiare a un vecchio affamato nel parco, e il giorno dopo, una lussuosa auto si è fermata davanti all’orfanotrofio

Era tardo autunno. Le foglie erano ormai cadute da tempo e la neve non era ancora arrivata. La natura sembrava grigia. Gli uccelli si nascondevano nel calore. Un ragazzino camminava nel parco con la giacca sbottonata. Alessandro godeva di questa insolita solitudine, immaginando di essere adulto. Da tempo desiderava crescere e lasciare l’orfanotrofio, dove doveva sopportare regole rigide.





Mentre camminava tra gli alberi, si godeva il suono delle foglie che frusciavano e ascoltava il grido dei corvi che volavano sopra di lui. Il sole era coperto da nuvole grigie. I passanti camminavano di tanto in tanto lungo i sentieri pavimentati, con lo sguardo abbassato. Alessandro aveva tempo di osservare ognuno di loro. “Probabilmente hanno case e figli… Perché dovrebbero aver bisogno di me?” pensò tristemente.

Improvvisamente, un uomo gli porse un piccolo pacchetto.

“Ecco, questo è per te,” disse l’uomo.

“Per me? Cos’è?”

“Biscotti. Ti vedo spesso camminare qui da solo. Dove sono i tuoi familiari?” chiese l’estraneo.

“Io… io…” Alessandro decise di non rivelare da dove veniva, così corse nella direzione opposta del parco, tenendo il dolce tra le mani.

Il ragazzo corse ancora qualche metro e notò un uomo anziano seduto su una panchina, il mento appoggiato sulle mani, perso nei suoi pensieri.

“Ciao!” salutò il bambino, avvicinandosi al vecchio. Alessandro notò il suo sguardo triste e provò un’improvvisa pietà per il nonno.

Si sedette accanto a lui sulla panchina e iniziò a mangiare avidamente i biscotti.

“Posso avere un pezzo?” chiese improvvisamente l’uomo, allungando la mano verso il dolce di Alessandro.

“Certo, puoi! Noi all’orfanotrofio condividiamo sempre con gli altri,” rispose il bambino, porgendo un biscotto alla mano dell’anziano. Poi si fermò. Aveva deciso di non dire a nessuno che veniva dall’orfanotrofio, ma l’aveva fatto senza volerlo!

“Allora sei scappato?” concluse l’anziano. “E io sono qui, incapace di capire da dove vengo… Ho camminato e camminato e ho dimenticato… È così che siamo, vecchi.”

Alessandro trattenne il respiro. Quanto doveva essere terribile per quell’uomo! Completamente solo e non voluto da nessuno. Alessandro, almeno, aveva il suo lettino, un piatto, una tazza e un cucchiaio, ma quel nonno non ricordava nemmeno dove viveva! Non poteva davvero esserci nessuna anima gentile al mondo che si prendesse cura di quell’uomo quasi impotente? Pensò questo mentre guardava di sottecchi il vecchio.

“Hai un telefono con te? Forse potrebbe aiutarci,” disse il ragazzo con tono maturo.

Frugando nelle tasche, l’uomo tirò fuori un vecchio telefono cellulare e lo porse a Alessandro. Il bambino premette un tasto e lo schermo si illuminò. Inaspettatamente, apparve un numero.

“Ti stanno chiamando!” esclamò l’orfano. “Rispondiamo?”

L’anziano annuì. “Penso che ti diranno qualcosa più velocemente,” disse tristemente.

Alessandro rispose: “Pronto!”

“Papà, dove sei sparito? Ti stiamo cercando da ieri sera!”

“Salve. Questo non è tuo padre. Ho trovato questo nonno nel parco. Sono seduto accanto a lui in questo momento,” spiegò il bambino.

“Dammi l’indirizzo!”

Alessandro diede l’indirizzo del parco e disse velocemente addio al vecchio prima di correre di nuovo all’orfanotrofio.

Il giorno dopo, una lussuosa auto si fermò davanti all’orfanotrofio.

“Chi sarà?” si chiese una educatrice.

Linda Foster guardò fuori e vide un uomo e una donna ben vestiti. “Vado a incontrarli. Non sembrano visitatori comuni.”

“Siamo venuti per un ragazzo di nome Alessandro. Ha 11 anni e scappa spesso,” spiegò l’uomo.

Linda aggrottò la fronte, ma li condusse giù, dove Alessandro era stato messo in isolamento.

“Lo hai messo dentro?” esclamò l’uomo. “È illegale!”

“Ha infranto le regole!” protestò Linda.

“Lo sai cosa? Presto sarai tu a cercare un nuovo lavoro!” sbottò l’ospite.

Voltandosi verso Alessandro, disse: “Siamo venuti per te.”

“Per me?” chiese il ragazzo esitante.

“Sì,” sorrise l’uomo. “Non avere paura. Ti spiegheremo tutto.”

Più tardi, Alessandro scoprì che l’uomo e sua moglie erano venuti appositamente per lui. “Grazie per aver dato da mangiare a mio padre nel parco!” disse l’uomo. “Se non fosse stato per te, chissà per quanto tempo sarebbe rimasto là fuori.”

Per Alessandro, sembrava un sogno. Si pizzicò. Era davvero vero? Avrebbe presto avuto una famiglia?

Quello stesso giorno, Linda Foster fu licenziata. Nel frattempo, Alessandro uscì dall’orfanotrofio per l’ultima volta, tenendo la mano del suo nuovo padre, che gli ricordava il padre dei suoi sogni. Una nuova vita era cominciata, lontano dall’orfanotrofio crudele e da Linda Foster, che ora lavava i pavimenti altrove…