Lory Del Santo: “Vorrei Lorenzo Spolverato del Grande fratello nella nuova stagione della mia serie The Lady”

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha rivelato che Lorenzo Spolverato, attuale concorrente del reality, potrebbe avere l’opportunità di entrare nel mondo della recitazione, con la possibilità di lavorare sotto la direzione di Lory Del Santo nella webserie The Lady. Questo annuncio ha catturato l’attenzione del pubblico e ha suscitato un notevole interesse per il giovane gieffino, che ha sempre sognato di diventare attore.





Alfonso Signorini ha messo alla prova il talento di Lorenzo chiedendogli di improvvisare un monologo. “Improvvisa un monologo, c’è un regista che ti vuole e ti sta guardando,” ha esordito Signorini, sollecitando il concorrente a dimostrare le sue capacità recitative. Lorenzo, che ha abbandonato il mondo della moda, ha spiegato che la sua scelta è stata dettata dal desiderio di comunicare la sua interiorità al pubblico, un aspetto che ritiene fondamentale per la sua carriera futura.

Durante la trasmissione, Signorini ha rivelato che un’importante figura del cinema italiano ha espresso pareri positivi su Lorenzo. Senza rivelarne il nome, ha condiviso alcune dichiarazioni lette da un articolo del settimanale Nuovo: “Trovo che Lorenzo abbia una bellissima faccia, interessante dal punto di vista cinematografico. Io ho in progetto una nuova fiction. Chissà.” Questo ha ulteriormente alimentato le speranze di Lorenzo, che ha appreso di essere sotto osservazione da parte di un regista di spicco.

Successivamente, Signorini ha rivelato a Lorenzo che il regista in questione era proprio Lory Del Santo, che stava seguendo la diretta e aveva mostrato interesse per il gieffino. Alfonso ha chiesto a Lorenzo di improvvisare una scena in cui lui e Shaila stavano organizzando il proprio matrimonio, ma a una settimana dalle nozze, lei scompariva, lasciandolo solo. La performance di Lorenzo, caratterizzata da disperate dichiarazioni d’amore, ha avuto un riscontro misto, tanto che Signorini ha deciso di interromperlo per chiedere di recitare in chiave comica, ma il risultato non è stato dei migliori.

Visibilmente nervoso, Lorenzo ha commentato: “Alfonso, quando esco posso mandargli dei self tape. Ora sto sudando.” In quel momento, Signorini ha svelato che Lory Del Santo aveva già parlato di lui e che lo aspettava per una cena, rivelando l’interesse del regista per il suo coinvolgimento nella nuova stagione di The Lady. Lorenzo, sorpreso dalla notizia, ha confermato di aver già incontrato Del Santo qualche anno fa, quando andò a cena con il suo agente a casa sua, esprimendo il suo entusiasmo: “È una meraviglia, grazie.”

La notizia di questa opportunità ha generato grande entusiasmo sia tra i concorrenti del Grande Fratello che tra il pubblico a casa. La possibilità di passare dal mondo della moda a quello della recitazione rappresenta un passo significativo per Lorenzo, che ha sempre aspirato a esprimere la sua creatività attraverso l’arte della recitazione. La sua determinazione e il suo desiderio di comunicare attraverso la recitazione sono stati evidenti nel corso della puntata, e molti sperano che questa possa essere l’occasione che stava cercando.

Lory Del Santo, nota per il suo lavoro nel mondo dello spettacolo, ha dimostrato di avere un occhio attento per i talenti emergenti. L’interesse mostrato nei confronti di Lorenzo potrebbe aprire nuove porte e opportunità per il giovane, che ha già dimostrato di avere una personalità affascinante e una presenza scenica interessante.

In conclusione, la puntata del Grande Fratello di oggi ha offerto a Lorenzo Spolverato una chance unica di avvicinarsi al suo sogno di diventare attore. Con l’interesse di Lory Del Santo e la possibilità di lavorare nella sua webserie The Lady, Lorenzo si trova a un bivio cruciale della sua carriera, e i fan sono ansiosi di vedere come si svilupperà questa nuova avventura. La sua esperienza nel reality potrebbe rivelarsi un trampolino di lancio verso una carriera di successo nel mondo del cinema e della televisione.