Luca Salvadori, la tragedia: il papà pubblica un video sull’incidente

Un tragico incidente ha sconvolto il mondo delle corse su strada lo scorso settembre, quando Luca Salvadori, noto pilota e youtuber milanese, ha perso la vita durante una gara in Germania. Il drammatico episodio si è verificato a velocità elevatissime, oltre i 250 km/h. Durante una curva veloce, il motociclista che precedeva Salvadori ha sbagliato la traiettoria, finendo per sbandare e perdere il controllo della moto. L’impatto ha provocato un high side, una dinamica in cui il pilota viene scaraventato in aria con forza, finendo a terra in modo violento.





Salvadori, che seguiva da vicino, ha cercato di evitare l’incidente sterzando rapidamente a sinistra, ma non è riuscito a evitarlo del tutto. Ha colpito il motociclista e, a sua volta, ha perso il controllo della sua moto, investendo il pilota caduto. La moto di Salvadori ha proseguito la sua corsa schizzando contro le barriere, che non erano correttamente fissate, facendole spostare. Il pilota milanese ha impattato le balle di paglia, un colpo devastante che lo ha fatto volare a una velocità di 102 km/h. Il trauma subito è stato fatale: per lui non c’era più nulla da fare.

La ricostruzione dell’incidente è stata fornita dal padre di Luca, Maurizio Salvadori, che ha voluto rendere pubbliche le circostanze attraverso un video, postato sul canale YouTube del figlio. “Non mi sembra il caso di mostrarvi le immagini reali dell’incidente”, ha sottolineato il padre, ma la ricostruzione grafica dell’incidente mostra in modo dettagliato la dinamica del tragico evento. Il video, visibile a partire dal sesto minuto, è stato rilasciato pochi giorni fa, e sta attirando molta attenzione anche per le gravi mancanze di sicurezza riscontrate nella gara.

Secondo Maurizio Salvadori, la sicurezza del tracciato era compromessa: “Le protezioni ad aria non erano omologate”, ha dichiarato, e “non erano fissate a terra come richiesto dalle normative”. Inoltre, ha evidenziato che le barriere protettive, progettate per le corse ciclistiche, erano assolutamente inadatte a garantire la sicurezza in una competizione motociclistica. Le balle di paglia, che dal 2018 sono vietate, non erano un adeguato sistema di protezione, tanto più in una curva percorsa a velocità superiori ai 250 km/h.

Il padre di Luca ha fatto appello alle autorità per una maggiore attenzione riguardo alla sicurezza nelle gare su strada, invitando a non trascurare gli aspetti fondamentali che potrebbero salvare delle vite. Se le barriere fossero state disposte in modo parallelo anziché frontale, sostiene, la situazione avrebbe avuto esiti ben diversi.

La battaglia legale intrapresa dal padre di Salvadori è finalizzata a ottenere giustizia per il figlio e a fare in modo che episodi simili non accadano più. In questo contesto, la community online di Luca Salvadori, che vanta oltre 600.000 iscritti al suo canale YouTube, sta seguendo con attenzione le vicende, contribuendo a diffondere la consapevolezza su queste problematiche.

Il video postato da Maurizio Salvadori è il secondo che il padre ha realizzato per il canale del figlio, e offre un’importante riflessione sulle gravi lacune riscontrate nelle strutture di sicurezza delle gare su strada. Il sostegno della community e la determinazione della famiglia Salvadori potrebbero finalmente portare l’attenzione su questioni che sono spesso sottovalutate, ma che sono cruciali per garantire la sicurezza dei piloti nelle competizioni ad alta velocità.