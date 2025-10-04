Luciana Littizzetto provoca ancora: «L’Italia mi fa tristezza», esplode la polemica sui social





Luciana Littizzetto è pronta a tornare sul piccolo schermo con i suoi monologhi, partecipando nuovamente al programma Che Tempo Che Fa, affiancata dal conduttore Fabio Fazio. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la comica ha rivelato che, nonostante la loro lunga collaborazione, Fazio non è mai completamente al corrente di ciò che dirà durante le sue esibizioni. “Nel dettaglio non lo sa – ammette Littizzetto – perché c’è grande fiducia. Anche se a volte è successo che ho detto qualcosa di troppo e lui a dirmi: domani ti querelano, domani ti scomunicano.”





Con un sorriso, ha aggiunto che le querele non sono più un problema come in passato, commentando: “Ma ora le querele, anche se non vorrei dirlo troppo forte, non stanno arrivando più. Fa più paura il web.” La Littizzetto ha spiegato che la pressione per essere politicamente corretti nel mondo della comicità è diventata insostenibile. “Si pretende da un comico il politicamente corretto che non è proprio possibile, perché se non trasgredisci non fai ridere,” ha dichiarato, ribadendo la sua intenzione di rimanere fedele al suo stile provocatorio e libero.

Quando le è stato chiesto di commentare la recente sospensione del comico americano Jimmy Kimmel, che ha subito provvedimenti per una battuta contro Donald Trump, la Littizzetto ha espresso la sua preoccupazione per la libertà di espressione negli Stati Uniti. “L’America è sempre stata il posto più libero del mondo e l’idea che si stia perdendo la libertà mi ha molto turbato,” ha affermato. Riguardo alla situazione in Italia, ha riconosciuto che ci sono ancora spazi di libertà, sottolineando la scelta di lavorare su reti come il Nove, dove la libertà di espressione è più tutelata.

La comica ha anche parlato del suo addio alla Rai, dove ha collaborato con Fazio per molti anni, per approdare su una rete diversa. La sua risposta è stata diretta: “Già. Non mi faccia dire, infatti ce ne siamo andati.” Questa affermazione suggerisce chiaramente il suo disappunto verso il nuovo clima che si respira all’interno della Rai, un ambiente che, secondo alcuni, è stato ribattezzato “TeleMeloni” in riferimento al governo attuale.

Nonostante il suo approccio satirico, la Littizzetto non esita ad affrontare temi delicati e attuali. Sulla questione palestinese, ha espresso il suo stato d’animo con franchezza: “Da spettatrice, vivo quello che sta succedendo con un sentimento di incredulità. La reazione di Israele è fuori dal normale. Mi fa tristezza che siamo tra i pochi Paesi che non hanno ancora riconosciuto lo Stato della Palestina.” Questo commento mette in evidenza la sua volontà di utilizzare la sua piattaforma per discutere questioni di rilevanza globale.

In vista del suo ritorno in televisione, Littizzetto ha promesso di non risparmiarsi, affermando che intende affrontare la questione del conflitto israelo-palestinese in termini chiari e diretti. Ha annunciato che parlerà di “genocidio”, un termine che inevitabilmente susciterà discussioni e dibattiti



