Luciana Littizzetto scrive a Trump: Accogli Giorgia Meloni con un sorriso, ma niente rossetto!

Alla vigilia del viaggio di Giorgia Meloni negli Stati Uniti, non è mancato il commento ironico di Luciana Littizzetto durante l’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa”. La comica torinese ha presentato una delle sue celebri “letterine”, questa volta rivolta a un soggetto inaspettato: il “lato B” di Donald Trump.





La lettera di Littizzetto ha preso avvio da un episodio recente, in cui Trump aveva pronunciato la frase “kissing my ass”. L’ex presidente americano, dopo aver introdotto e poi sospeso dei dazi, aveva affermato di avere una lista di paesi pronti a baciargli il “lato B”. Sdraiata sulla scrivania di Fabio Fazio, Littizzetto ha cominciato la sua esibizione con un prologo ricco di giochi di parole, definendo Trump con epiteti divertenti e provocatori: “Eminentissimo c… di Trump. Gran Dèretan e Derriere du president. Black Hole. Box of suppost. Lato oscuro della Casa Bianca. Caro Lato B indistinguibile dal Lato A. E care anche voi, cip e ciapp e Buco Ovale dello Studio Ovale”.

Littizzetto ha poi espresso il suo stupore nel dover scrivere una lettera a un “c… yankee”. Ha rivelato: “Ti garantisco che nella mia vita mai avrei pensato di dover scrivere una letterina ad un c… oltretutto a stelle e strisce, un vero c… yankee”. Ha anche ammesso di aver scritto lettere a molte persone, ma mai a un “c…”. Proseguendo, ha lanciato una battuta sul presunto stato fisico di Trump, sospettando che non fosse “sodo come quello di Roberto Bolle, ma piuttosto avesse la consistenza del purè che accompagna l’ossobuco”.

Il momento culminante della lettera è arrivato con un riferimento diretto al prossimo viaggio della premier italiana negli Stati Uniti. Littizzetto ha detto: “Ah caro c… tra qualche giorno da te arriverà Giorgia, mi raccomando trattala bene perché non sta attraversando un periodo facile. Noi le chiederemo, da parte nostra, di non mettere il rossetto…”. Questo passaggio ha suscitato reazioni vivaci, poiché il riferimento al rossetto era chiaramente legato all’idea di un bacio che non lasci segni.

La performance di Littizzetto ha messo in luce il suo stile provocatorio e il suo talento nel mescolare umorismo e critica sociale. La lettera ha attirato l’attenzione non solo per il contenuto umoristico, ma anche per il modo in cui ha saputo affrontare temi di rilevanza politica con leggerezza e ironia. La comica ha dimostrato ancora una volta di saper toccare argomenti delicati con un approccio divertente, rendendo la situazione più leggera per il pubblico.

Il viaggio di Giorgia Meloni negli Stati Uniti rappresenta un momento significativo nella sua carriera politica e, come ha evidenziato Littizzetto, è fondamentale che venga accolto nel modo giusto. La lettera ha messo in risalto le tensioni politiche e le dinamiche internazionali, utilizzando l’umorismo come strumento per affrontare questioni complesse.