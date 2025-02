Lucio Corsi e l’astuzia delle patatine durante l’esibizione a Sanremo: “Ci si adatta con quel che si ha”

Lucio Corsi si conferma una delle sorprese più originali della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Già dal suo arrivo sul green carpet, il cantautore ha attirato l’attenzione grazie a un look decisamente fuori dagli schemi: un viso coperto di cerone e un outfit che non passa inosservato. Durante la serata, si è esibito con il brano Volevo essere un duro, riuscendo a conquistare una posizione tra i primi 5 della classifica provvisoria, accanto a nomi di spicco come Giorgia, Brunori Sas, Achille Lauro e Simone Cristicchi.





Ma ciò che ha davvero incuriosito il pubblico è stato il curioso dettaglio nascosto nel suo look. Chi avrebbe mai immaginato che dietro le sue spalline oversize si celasse qualcosa di così… gustoso?

Un segreto croccante dietro le “ali”

Nel backstage di Sanremo 2025, Lucio Corsi ha rivelato un lato ancora più eccentrico del suo stile. Dopo la sua esibizione, è stato immortalato mentre, colto da un improvviso attacco di fame, si sfilava il coprispalle giallo indossato sopra il top trasparente. Ed è proprio in quel momento che ha svelato il suo “trucco”: all’interno delle spalline oversize aveva nascosto dei pacchetti di patatine.

Un dettaglio che non solo ha divertito i fan, ma ha anche confermato quanto l’eccentricità sia parte integrante della sua personalità. Non si tratta solo di estetica: ogni elemento del suo look sembra avere una funzione, anche se inaspettata. Le patatine, infatti, non erano lì solo per uno spuntino improvvisato, ma anche per dare volume alle sue iconiche spalline.

L’eccentricità naturale di Lucio Corsi

La domanda che molti si pongono ora è: le aveva indossate anche durante la performance sul palco dell’Ariston? Probabilmente sì. Questo dettaglio dimostra come lo stile di Lucio Corsi sia autentico e naturale, lontano da qualsiasi artificio studiato a tavolino. Ogni sua scelta, per quanto stravagante, sembra rispecchiare perfettamente la sua personalità artistica.

E ora il pubblico si chiede: quali altre sorprese riserverà nei prossimi look sanremesi? Con Lucio Corsi, nulla può essere dato per scontato, e questa imprevedibilità è ciò che lo rende uno degli artisti più affascinanti di questa edizione del Festival.

Con la sua performance e il suo stile inconfondibile, Lucio Corsi ha dimostrato di essere uno degli artisti più innovativi e originali del panorama musicale italiano. La sua capacità di sorprendere non si limita alla musica, ma si estende anche al modo in cui sceglie di presentarsi al pubblico.

Non resta che attendere le prossime serate per scoprire quali altre trovate geniali ci riserverà. Una cosa è certa: con Lucio Corsi, la creatività non ha limiti!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucio Corsi (@lucio_corsi)