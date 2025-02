Lucio Corsi rappresenta l’Italia a Eurovision, Damiano David lo appoggia: “Uniti per sostenerlo”

Sarà Lucio Corsi a portare la bandiera italiana all’Eurovision 2025, dopo che Olly, vincitore del Festival di Sanremo, ha deciso di non partecipare. La scelta di Olly di rinunciare all’opportunità di esibirsi sul palcoscenico internazionale ha aperto la strada a Corsi, che ha accolto la notizia con entusiasmo, esprimendo il suo stato d’animo in un post che riflette il suo stile caratteristico: “Ci vediamo all’Eurovision. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumenti anche stavolta. Grazie a tutti, sono molto felice”.





La decisione di Olly è stata una sorpresa per molti, poiché il Festival di Sanremo rappresenta una delle più importanti vetrine musicali in Italia e offre la possibilità di rappresentare il paese in un evento di rilevanza mondiale come l’Eurovision. In un comunicato, Olly ha spiegato le sue motivazioni, rivelando il desiderio di dedicarsi completamente al suo tour e all’importanza di ascoltare se stesso. Ha dichiarato: “Ho deciso dunque di rinunciare all’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest, con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita […] Per me questa decisione è il mio modo di ascoltare me stesso e forse anche il mio contorto modo di dirvi grazie. Qualcuno dirà che sto rinunciando a un sogno, ecco io credo di aver solo scelto di viverlo con i miei tempi”.

L’annuncio della partecipazione di Lucio Corsi ha generato una reazione positiva nel mondo della musica, con numerosi artisti che hanno voluto esprimere il loro supporto. Tra questi, spicca Damiano David, frontman dei Måneskin, che ha riportato l’Eurovision in Italia con la loro vittoria nel 2021 a Rotterdam. David ha pubblicato un messaggio su X, riprendendo le parole di Corsi e affermando: “Artisti, stampa, pubblico, tutti uniti per supportare Lucio Corsi”.

La partecipazione di Corsi all’Eurovision avverrà a Basilea nel maggio 2025, dove avrà l’opportunità di esibirsi di fronte a un vasto pubblico internazionale. La sua musica, caratterizzata da sonorità uniche e testi evocativi, ha già catturato l’attenzione di molti, e la sua presenza all’Eurovision rappresenta un’importante occasione per mostrare il suo talento a un pubblico ancora più ampio.

L’Eurovision Song Contest è conosciuto per la sua capacità di unire diverse culture e stili musicali, e la partecipazione di Lucio Corsi è vista come un’opportunità per rappresentare la ricca tradizione musicale italiana. La sua storia personale e il suo approccio artistico lo rendono un candidato affascinante, e molti si aspettano che porti un tocco originale alla competizione.

Con la decisione di Olly di non partecipare, Corsi ha l’opportunità di emergere come una nuova voce nel panorama musicale italiano, con la responsabilità di mantenere vivo il prestigio del paese all’Eurovision. La comunità musicale si è mobilitata per sostenere il giovane artista, sottolineando l’importanza di avere rappresentanti che possano riflettere la diversità e la creatività della musica italiana.

Mentre ci si prepara per l’Eurovision, l’attesa cresce tra i fan e gli appassionati di musica. Lucio Corsi avrà la possibilità di esprimere la sua arte su un palcoscenico internazionale, e la sua partecipazione è già diventata un tema di discussione tra gli amanti della musica. La speranza è che la sua performance possa non solo intrattenere, ma anche ispirare e unire le persone attraverso la musica.