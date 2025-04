Lui le compra sempre le stesse rose ogni settimana—anche se lei non ricorda perché

Lo vedevamo ogni giovedì intorno alle 15:00.

Stesso carrello motorizzato. Stesso cappellino giallo JEGS. E sempre—sempre—lo stesso mazzo di rose rosse nel cestino. Passava dritto davanti alla gastronomia, girava nella sezione dei fiori, sceglieva il mazzo più pieno e lo annusava come se avesse ancora un significato per lui.

Una volta, la mia collega Kira gli chiese: “Oggi è un’occasione speciale?”

Lui sorrise e rispose: “Non oggi. Solo giovedì.”





Quella settimana, decisi di seguirlo—per curiosità. Caricò la spesa in una berlina beige con mani tremanti. Si prese il suo tempo, si asciugò il cruscotto come se fosse importante, poi aprì la portiera del passeggero.

Fu allora che la vidi.

Era elegante anche con un cardigan logoro. I capelli grigi raccolti con un nastro di velluto. Gli occhi spalancati e vuoti, come se fosse altrove, in un altro mondo.

Lui le porse le rose senza dire una parola.

Lei le guardò come se non avesse mai visto un fiore prima.

Poi sorrise.

“Queste sono del uomo che mi portava i fiori?” chiese.

Lui si fermò per mezzo secondo. Poi annuì.

“Sì, tesoro. Ogni giovedì.”

Le baciò la fronte e l’aiutò a mettersi la cintura.

Io stavo lì, a guardare come una sciocca, con il cuore in gola.

E non riuscivo a smettere di pensare a quanto deve fare male—essere ricordati come uno sconosciuto dalla persona che un tempo sapeva tutto di te.

Ma la settimana dopo?

Lui tornò.

Stesso orario. Stesso cappellino. Stesse rose.

Solo che questa volta, prese anche un secondo mazzo.

E infilò un biglietto in quel mazzo.

Lo vidi scivolare fuori mentre girava il carrello—piegato, scritto a mano, con solo tre parole visibili:

“Nel caso in cui…”

Non riuscivo a togliermi dalla mente l’immagine di quelle rose, lo sguardo vuoto nei suoi occhi e la quieta devozione dell’uomo con il cappellino giallo JEGS. Era una storia incisa nei petali e nei gesti silenziosi, una testimonianza di un amore che rifiutava di svanire anche quando la memoria lo faceva.

Il giovedì successivo, ero determinata a vedere cosa c’era scritto nel biglietto. Mi posizionai vicino alla sezione dei fiori, fingendo di guardare le gigli. Lui arrivò come previsto, con il suo carrello che faceva un rumore sommesso. Prese le solite rose, poi scelse con cura un secondo mazzo più piccolo di margherite bianche. Scrisse qualcosa su un piccolo cartellino, lo piegò e lo infilò nelle margherite.

Mentre si preparava a partire, non potei resistere. “Mi scusi, signore?” dissi, la voce tremante. “Il biglietto… cosa dice?”

Si fermò, gli occhi azzurri che si strinsero agli angoli. “È solo un piccolo promemoria,” disse, la voce gentile. “Per lei.”

“Un promemoria di cosa?” chiesi, la curiosità che mi bruciava dentro.

Lui sorrise, un sorriso triste e dolce. “Di chi è per me. Di chi sarà sempre per me.”

Non aggiunse altro, ma non ne avevo bisogno. Capivo. Non si trattava di ricordarle memorie specifiche, ma di ricordarle la sensazione di essere amata, di essere apprezzata.

Nei successivi giorni, osservai la loro routine. Le rose, le margherite, il tranquillo viaggio verso casa. Notai dei cambiamenti sottili. A volte, lei gli sorrideva e lo chiamava per nome—un nome che poi scoprii essere Silas. Altre volte, lo guardava con confusione, gli occhi che cercavano un volto familiare.

Un giovedì, le margherite furono sostituite con girasoli. Lui sembrava stanco, i suoi passi un po’ più lenti. Mentre pagava i fiori, disse alla cassiera: “Le piacevano i girasoli. Le ricordavano il suo giardino.”

La cassiera annuì, con gli occhi pieni di comprensione. “Lei è fortunato ad averla, signore.”

Lui sorrise e rispose: “No, signora. Sono io il fortunato.”

Più tardi, mentre stavo uscendo dal negozio, vidi la loro auto parcheggiata vicino all’uscita. Silas era seduto al posto di guida, la testa appoggiata sul volante. La portiera del passeggero era aperta, e i girasoli giacevano sparsi sul sedile.

Mi avvicinai cautamente. “Signore, sta bene?” chiesi.

Lui alzò lo sguardo, gli occhi rossi. “Lei… lei si è ricordata del giardino. Per un momento. Solo per un momento. Ha detto: ‘Silas, ricordi i girasoli?’ E poi… poi è di nuovo sparita.”

Si fermò, la voce piena di emozione. “Ma è valsa la pena. Ogni rosa, ogni margherita, ogni girasole. È tutto valsa la pena per quei momenti.”

Il colpo di scena arrivò alcune settimane dopo. Stavo lavorando fino a tardi, sistemando gli scaffali, quando vidi Silas entrare. Era un martedì, non un giovedì. Sembrava diverso, più composto. Andò dritto alla sezione dei fiori, ma invece di rose o margherite, prese una piccola pianta di lavanda in vaso.

La pagò, poi si girò verso di me. “Lei è venuta a mancare questa mattina,” disse, la voce ferma. “Pacifica, nel sonno.”

Il mio cuore affondò. “Mi dispiace tanto,” sussurai.

Lui sorrise, un sorriso gentile e accettante. “Ora è in pace. E ho tutti quei momenti, tutti quei fiori. Ora sono il mio giardino.”

Mi disse che la lavanda era per la finestra della sua cucina. “Le è sempre piaciuto l’odore della lavanda,” spiegò.

Imparai che i biglietti, quei semplici messaggi, non erano solo per lei, ma anche per lui. Erano promemoria della loro vita insieme, dell’amore che condividevano, della donna che era prima che la nebbia della memoria calasse. Mi disse che lei era stata una scrittrice, una poetessa, e che le sue parole erano state la sua guida, anche quando lei non poteva più pronunciarle.

La lezione di vita in questa storia è che l’amore trascende la memoria, vive nei piccoli gesti quotidiani, nell’impegno incrollabile di apprezzare qualcuno anche quando non ricorda più. Si tratta di trovare bellezza nei momenti fugaci di chiarezza e di costruire un giardino di ricordi che sbocciano anche di fronte alla perdita.

L’amore non è solo ricordare il passato, ma creare un presente che lo onori. Si tratta di trovare forza nella vulnerabilità e bellezza nella fragilità della memoria.

