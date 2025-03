L’uomo che credeva che la Terra fosse piatta morì nel tentativo ambizioso di dimostrare la sua teoria

Mike Hughes era noto per la sua convinzione che la Terra fosse piatta.





Un temerario ha tragicamente perso la vita in un audace tentativo di dimostrare che la Terra è piatta.

‘Mad’ Mike Hughes, noto per la sua forte convinzione nella teoria della Terra piatta, mirava a mettere a tacere gli scettici lanciandosi nello spazio in un razzo fatto in casa.

Hughes, un autista di limousine di 64 anni dagli Stati Uniti, puntava a raggiungere un’altitudine di 5.000 piedi con il suo razzo a vapore, per il quale ha speso ben 18.000 dollari (14.000 sterline) per costruirlo.

Nonostante le alte aspettative, Hughes era fiducioso.

Nel 2018, riuscì a lanciarsi a circa 1.875 piedi nel cielo e raggiunse velocità di 350 mph prima di aprire il paracadute durante un acrobazia nel deserto del Mojave.

“Sono stanco che la gente dica che ho avuto paura e non ho costruito un razzo,” disse all’Associated Press all’epoca.

“Sono stanco di queste cose. Ho avuto il coraggio e l’ho fatto.”

Sette mesi dopo la sua missione del 2018, Hughes condivise con CBS News: “La cosa della Terra piatta è come tutto il resto per me.”

“Voglio solo che la gente metta in discussione tutto. Metti in discussione ciò che sta facendo il tuo congressista, il tuo consiglio comunale.”

“Metti in discussione ciò che è realmente accaduto durante la Guerra Civile. Cosa è successo l’11 settembre.”

Sfortunatamente, la ricerca di risposte di Hughes giunse a un tragico epilogo nel 2020.

Durante le riprese per ‘Homemade Astronauts’, uno show previsto per andare in onda sul canale scientifico statunitense, sembrava che il paracadute si fosse aperto troppo presto, solo pochi secondi dopo il decollo.

Morì ‘cercando di dimostrare’ la sua teoria.

Questo portò a un atterraggio di emergenza del suo razzo a vapore nel deserto californiano sabato 22 febbraio.

Il Science Channel condivise una dichiarazione su X, dicendo: “I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile.

È sempre stato il suo sogno fare questo lancio e il Science Channel era lì per documentare il suo viaggio.”

Cindy Bachman, l’ufficiale per le informazioni pubbliche dello sceriffo-coroner della contea di San Bernardino, aggiunse:

“Un uomo è stato dichiarato deceduto dopo che il razzo è precipitato nel deserto aperto durante un evento di lancio di razzi.”

Dopo la morte di Hughes, il suo rappresentante per le pubbliche relazioni, Darren Shuster, rivelò che la teoria della Terra piatta di Hughes era solo una trovata pubblicitaria.

Shuster disse: “Abbiamo usato la Terra piatta come una trovata PR.”

“La Terra piatta ci ha permesso di ottenere così tanta pubblicità che abbiamo continuato! So che non credeva nella Terra piatta ed era solo un espediente.”

I teorici della Terra piatta generalmente credono che le foto dallo spazio siano false e che la Terra non sia sferica.

Pensano che i bordi della Terra siano circondati da un muro di ghiaccio.