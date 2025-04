Lutto nel calcio: Jorge Bolano muore a 47 anni, tragedia durante una serata di festa

Una tragedia ha colpito il mondo dello sport: l’ex centrocampista colombiano Jorge Bolano, noto per la sua carriera in Serie A e per le sue presenze con la nazionale della Colombia, è deceduto all’età di 47 anni. Il dramma si è consumato durante una festa in famiglia, dove l’ex calciatore è stato colpito da un primo infarto, seguito da un secondo attacco cardiaco che si è rivelato fatale. Nonostante gli immediati soccorsi e il trasporto in clinica, i medici non sono riusciti a salvargli la vita.





La notizia della sua scomparsa è stata divulgata in diretta televisiva durante una partita di calcio tra Junior e Medellín, trasmessa sul canale Win Sports. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, lasciando sgomenti colleghi, tifosi e appassionati di calcio.

Secondo quanto riportato, il primo infarto ha colpito Bolano mentre festeggiava un compleanno con i suoi familiari. L’ex calciatore ha accusato un malore improvviso, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Trasportato urgentemente in clinica, Bolano ha subito un secondo attacco cardiaco che ha vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte dei medici.

La morte di Jorge Bolano rappresenta una grave perdita per il mondo dello sport, non solo per i suoi successi sul campo ma anche per il contributo offerto dopo il ritiro. Infatti, l’ex calciatore aveva continuato a lavorare nel settore calcistico, sia come allenatore sia come commentatore sportivo.

Nato in Colombia, Bolano si era distinto fin da giovane con la maglia dell’Atletico Junior, squadra con cui aveva vinto diversi titoli nazionali. Nel 1999, il suo talento lo portò in Italia, dove firmò con il Parma, diventando uno dei protagonisti del centrocampo emiliano. Con la squadra gialloblu vinse una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, lasciando un segno indelebile nella storia del club.

Dopo tre stagioni con il Parma, fu ceduto in prestito alla Sampdoria, allora militante in Serie B. Tuttavia, un infortunio gli impedì di scendere in campo con continuità. Tornato al Parma, visse altre esperienze in prestito al Lecce e concluse la sua avventura italiana con due stagioni al Modena prima di fare ritorno in patria per chiudere la carriera da giocatore. Complessivamente, Bolano ha collezionato 36 presenze con la nazionale colombiana.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Jorge Bolano non si è allontanato dal mondo del calcio. Ha intrapreso una carriera da allenatore, lavorando inizialmente come vice tecnico all’Uniautónoma FC e successivamente guidando il Real Frontera Sport Club nella seconda divisione venezuelana. Nel 2022, ha assunto la guida della nazionale colombiana Under-17, dimostrando ancora una volta il suo impegno e la sua passione per lo sviluppo dei giovani talenti.

Parallelamente, si è dedicato alla carriera di commentatore sportivo per il canale Win Sports, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di calcio in Colombia.

La scomparsa di Jorge Bolano ha lasciato un vuoto profondo nel cuore dei tifosi e degli addetti ai lavori. La sua grinta e il suo dinamismo sul campo lo avevano reso un centrocampista apprezzato sia in patria sia all’estero. Nonostante i problemi fisici che ne hanno condizionato la carriera, Bolano è stato un esempio di dedizione e professionalità.