Lutto nel mondo della musica: è scomparso Ike Turner Jr, figlio adottivo di Ike e Tina Turner





Si è spento a Los Angeles all’età di 67 anni Ike Turner jr, figlio della celebre cantante Tina Turner e del musicista Ike Turner. La notizia è stata diffusa in esclusiva da TMZ e successivamente confermata dalla nipote della cantante, Jacqueline Bullock, che ha rivelato dettagli sulle condizioni di salute dell’uomo. Turner jr era stato ricoverato in ospedale per insufficienza renale, una complicazione che si aggiungeva ai problemi cardiaci che lo avevano afflitto per anni. Inoltre, un ictus avvenuto a settembre aveva ulteriormente aggravato il suo stato.





In un comunicato pubblicato da Page Six, Bullock ha espresso il dolore per la perdita del cugino, descrivendolo come un membro importante della famiglia: “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di mio cugino, Ike Turner Jr. Junior era più di un cugino per me, era piuttosto un fratello, poiché siamo cresciuti insieme nella stessa famosa famiglia.”

Nato nel 1958, Ike Turner jr non era figlio biologico di Tina Turner, ma fu adottato dalla cantante dopo il matrimonio con Ike Turner, che aveva avuto il bambino da una relazione precedente con Lorraine Taylor. Fin da giovane, Turner jr mostrò un talento naturale per la musica, seguendo le orme dei suoi genitori. La sua carriera lo portò a esibirsi come cantante e successivamente a lavorare come tecnico del suono, guadagnandosi rispetto e riconoscimenti nel settore.

La nipote ha raccontato come il suo percorso musicale iniziò grazie alla famiglia: “Essere figlio di una coppia come quella di Tina e Ike gli ha permesso di coltivare il suo talento fin da subito. Non c’era uno strumento che non volesse studiare. Sebbene prediligesse la batteria fin da piccolo, mia zia e sua madre, Tina Turner, insistevano affinché smontasse la sua batteria dopo ogni prova. Questo lo portò a preferire la tastiera.”

Nel corso della sua carriera, Turner jr collaborò con il padre negli studi di registrazione Bolic Sound Studios, fondati da Ike Turner, contribuendo al successo dell’album blues tradizionale ‘Risin’ With The Blues’, che vinse un Grammy nel 2007.

La famiglia Turner, segnata da tragedie e successi, ha perso entrambi i genitori negli ultimi anni: Ike Turner è morto nel 2007 e Tina Turner nel 2023. Ike Turner jr era uno dei quattro figli della coppia e lascia un’eredità musicale che riflette l’influenza dei suoi celebri genitori.

La comunità musicale e i fan della famiglia Turner ricordano con affetto il contributo di Ike Turner jr, sia come artista che come tecnico del suono. La sua morte segna un altro capitolo doloroso nella storia della famiglia, ma il suo lavoro continuerà a essere apprezzato nel panorama musicale internazionale.



