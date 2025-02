Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Kim Sae-ron, attrice della serie Netflix I Segugi, a soli 24 anni

La notizia della morte di Kim Sae-ron, giovane e talentuosa attrice coreana, ha sconvolto il mondo dello spettacolo. La 24enne, conosciuta per i suoi ruoli in film come A Brand New Life e L’uomo che veniva dal nulla, oltre che nella recente serie Netflix I segugi, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Seoul nella giornata di domenica 16 febbraio.





La polizia sta indagando sulle circostanze del decesso, ma al momento non sono state rese note le cause ufficiali. A dare l’allarme è stata un’amica, preoccupata per il mancato rispetto di un appuntamento.

Le cause della morte: indagini in corso

Kim Sae-ron è stata trovata morta nella sua casa situata nel distretto di Seongdong-gu, a Seoul. Secondo le prime dichiarazioni della polizia, non sarebbero stati rilevati segni di violenza sul corpo della giovane attrice. Tuttavia, le autorità stanno lavorando per chiarire i dettagli di questa tragica vicenda.

L’attrice aveva vissuto un periodo difficile negli ultimi anni. Nel 2022 era stata coinvolta in un incidente stradale, schiantandosi contro un guardrail e causando un blackout che aveva interessato circa sessanta negozi nella zona. Successivamente, era stata condannata per guida in stato di ebbrezza e multata.

Una carriera precoce e brillante

Kim Sae-ron aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo da bambina, dimostrando un talento straordinario che l’aveva portata a essere una delle più giovani attrici invitate al Festival di Cannes. Tra i suoi lavori più celebri si ricordano i film A Brand New Life, L’uomo che veniva dal nulla, The Snowy Road e The Villagers.

Nel 2023 era tornata sul piccolo schermo con la serie Netflix I segugi, ma la sua carriera aveva subito una battuta d’arresto dopo lo scandalo legato alla guida in stato di ebbrezza. Dopo quell’episodio, Kim aveva deciso di ritirarsi dalle scene, scegliendo di affrontare i suoi problemi personali lontano dai riflettori.

Un tentativo di ritorno e le difficoltà personali

Secondo i media coreani, Kim Sae-ron aveva provato a tornare a recitare nel 2024, ma il progetto non si era concretizzato a causa di problemi legati alla sua salute mentale. La giovane attrice aveva preferito allontanarsi nuovamente dal mondo dello spettacolo, cercando di affrontare le sue difficoltà personali.

La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto enorme non solo tra i fan, ma anche tra i colleghi dell’industria cinematografica coreana, che la ricordano per il suo talento e la sua sensibilità.

La morte di Kim Sae-ron rappresenta una perdita dolorosa per il mondo dello spettacolo. La sua carriera, iniziata in modo così promettente, è stata segnata da successi indimenticabili, ma anche da momenti di difficoltà che hanno messo a dura prova la sua giovane età.

Mentre le indagini proseguono per fare luce sulle cause del decesso, i fan e gli amici dell’attrice si uniscono nel dolore per ricordare una giovane donna che, nonostante le difficoltà, ha lasciato un segno indelebile nel cinema coreano.