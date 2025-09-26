Lutto nella musica italiana, è morto Christian: icona degli anni ’80, era ricoverato per emorragia cerebrale





È con grande tristezza che si annuncia la morte di Christian, il noto cantante italiano, avvenuta all’età di 82 anni. Il suo decesso è stato confermato dalla famiglia, che ha comunicato che l’artista era ricoverato al Policlinico di Milano a causa di un’emorragia cerebrale. Christian, nato a Palermo l’8 settembre 1943, ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana, vendendo milioni di dischi nel corso della sua lunga carriera.





Il nome d’arte Christian gli fu suggerito da Mina, una delle icone della musica italiana, per conferirgli un’immagine più internazionale e per evitare confusioni fonetiche. Fin da giovane, Christian ha mostrato una forte passione per il calcio e la musica. Insieme a sua sorella, si esibiva cantando, ma dopo un infortunio che lo costrinse a lasciare il calcio giovanile nel Palermo e successivamente nel Mantova, decise di dedicarsi completamente alla musica.

La carriera di Christian iniziò a decollare quando vinse il concorso Voci Nuove di Milano, ottenendo il suo primo contratto discografico. Nel 1970, il suo brano “Firmamento” gli permise di trionfare al Festivalbar nella sezione giovani. Gli anni Settanta lo videro anche impegnato a teatro come attore e cantante di musical, collaborando con artisti del calibro di Mariangela Melato e partecipando a fotoromanzi di grande successo. Il suo debutto cinematografico avvenne con Renzo Arbore e al fianco di Roberto Benigni, ma la sua vera vocazione rimase sempre la musica.

Negli anni Ottanta, Christian raggiunse l’apice della sua carriera, diventando uno dei cantanti più amati in Italia. Fu uno dei primi artisti a esibirsi per Papa Giovanni Paolo II, guadagnandosi il soprannome di “cantante del papa”. Nel 1982, il brano “Daniela” e, due anni dopo, “Cara” diventarono dei grandi successi, scalando le classifiche internazionali e rimanendo tra i dischi più venduti per quasi un anno.

Durante il suo percorso musicale, Christian partecipò a sei edizioni del Festival di Sanremo, nel 1982, 1983, 1984, 1985, 1987 e 1990, senza mai riuscire a conquistare il primo premio, ma ottenendo come miglior piazzamento il terzo posto con “Cara” nel 1984. La sua voce fu apprezzata da autori di fama come Bruno Lauzi, Mogol e Malgioglio. Le sue tournée lo portarono in tutto il mondo, con esibizioni in Australia, Jugoslavia, Sud Africa, Grecia e America, esibendosi in luoghi prestigiosi come il Madison Square Garden di New York.

Oltre alla carriera musicale, la vita privata di Christian attirò l’attenzione del pubblico. Nel 1986, si sposò con l’ex showgirl Dora Moroni, la cui carriera era stata interrotta da un grave incidente d’auto. La loro unione, durata undici anni e caratterizzata dalla nascita di un figlio nel 1987, fu segnata da accuse di tradimenti e violenze domestiche. Tuttavia, negli ultimi anni, la coppia riuscì a ritrovare un equilibrio, esibendosi insieme e incidendo nel 2017 il brano “Paradiso e Inferno”, che raccontava la loro tumultuosa storia d’amore.

Christian rimarrà nella memoria collettiva non solo per le sue canzoni iconiche, ma anche per la sua straordinaria capacità di emozionare il pubblico e per il suo contributo alla musica italiana. La sua voce, che ha accompagnato generazioni, rappresenta un simbolo della cultura musicale del nostro paese. La sua scomparsa segna la fine di un’era, ma il suo lascito continuerà a vivere attraverso i suoi brani e nella memoria di tutti coloro che lo hanno amato.



